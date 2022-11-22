Первое и одно из главных условий: чтобы результат получился вкусным, нужно выбирать качественные пельмени. Если сам производитель об этом не позаботился, то вы можете готовить как хотите, но вкусное блюдо у вас не получится.
Можно ли варить пельмени сразу из морозилки?
Можно ли варить пельмени сразу из морозилки?
Обычно мы кипятим воду, добавляем немного специй и достаем из морозилки нужное количество пельменей, которые тут же бросаем в кастрюлю. Однако так делать не следует, потому что пельмени могут:
- "порваться" из-за большой разницы температур;
- потерять вкус и сочность мяса;
- слипнуться и/или прилипнуть ко дну кастрюли;
- их тесто может раствориться, а в кастрюле останется только жидкость с мясными шариками.
Так что сначала пельмени следует достать из морозилки и выложить на тарелку, чтобы они немного подтаяли. И тогда уже можно кипятить воду и отправлять пельмени вариться.
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