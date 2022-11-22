Можно ли варить пельмени сразу из морозилки?

Обычно мы кипятим воду, добавляем немного специй и достаем из морозилки нужное количество пельменей, которые тут же бросаем в кастрюлю. Однако так делать не следует, потому что пельмени могут:

"порваться" из-за большой разницы температур;

потерять вкус и сочность мяса;

слипнуться и/или прилипнуть ко дну кастрюли;

их тесто может раствориться, а в кастрюле останется только жидкость с мясными шариками.

Так что сначала пельмени следует достать из морозилки и выложить на тарелку, чтобы они немного подтаяли. И тогда уже можно кипятить воду и отправлять пельмени вариться.