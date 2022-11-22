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Можно ли варить пельмени сразу из морозилки?

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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Можно ли варить пельмени сразу из морозилки?
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Пельмени. Иллюстративное фото
Пельмени. Иллюстративное фото Фото: Sergii Koval/Shutterstock.com

Первое и одно из главных условий: чтобы результат получился вкусным, нужно выбирать качественные пельмени. Если сам производитель об этом не позаботился, то вы можете готовить как хотите, но вкусное блюдо у вас не получится.

Обычно мы кипятим воду, добавляем немного специй и достаем из морозилки нужное количество пельменей, которые тут же бросаем в кастрюлю. Однако так делать не следует, потому что пельмени могут:

  • "порваться" из-за большой разницы температур;
  • потерять вкус и сочность мяса;
  • слипнуться и/или прилипнуть ко дну кастрюли;
  • их тесто может раствориться, а в кастрюле останется только жидкость с мясными шариками.

Так что сначала пельмени следует достать из морозилки и выложить на тарелку, чтобы они немного подтаяли. И тогда уже можно кипятить воду и отправлять пельмени вариться. 

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