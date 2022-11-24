Министерство финансов как держатель долей государственного капитала поручило оператору по передаче электроэнергии Augstsprieguma tīkls представить в Министерство экономики обоснование подготовленного проекта тарифов, рассказали агентству LETA в Минфине.
Минфин поручил Augstsprieguma tīkls обосновать повышение цен
С другой стороны, Министерство экономики как ответственное за энергетику подаст правительству до 20 декабря отчет о планируемых тарифах Augstsprieguma tīkls и Sadales tīkls.
Министр экономики Илзе Индриксоне заявила журналистам в среду, 23 ноября, что энергопередающие компании Augstspriegumas tīkls и Sadales tīkls должны будут пересмотреть представленные тарифные проекты.
Они основаны на "методологии мирного времени" и должны быть переработаны.
Вопрос о тарифах Sadales tīkls un Augstsprieguma tīkls также планируется рассмотреть на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству во вторник, 29 ноября.
Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Минфину и Минэкономики оценить возможности корректировки проектов тарифов на услуги, подготовленных Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls.
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