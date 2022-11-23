Кариньш поручил пересмотреть повышение тарифов на передачу электроэнергии

Подготовленный в этой связи доклад министерства должны подать на рассмотрение правительству на заседании 20 декабря.

Премьер-министр поручил Минэкономики и Минфину провести оценку подготовленных предприятиями проектов повышения тарифов на услуги, рассмотрев возможность решением акционеров отказаться от возмещения неполученной прибыли в период с 2020 по 2022 год, а также возможность фиксации цены на электроэнергию на определенном уровне.

При этом министерства должны учитывать, что возможная корректировка тарифов должна обеспечить способность системных операторов эффективно продолжать выполнение обязанностей по электроснабжению.

Как сообщалось, оператор системы распределения электроэнергии Sadales tīkls планирует повысить тариф в среднем на 75%. Конкретные изменения тарифов будут зависеть от типа подключения и объема потребления. В свою очередь тариф Augstsprieguma tīkls может повыситься в 4,3-4,9 раза.