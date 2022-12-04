Почте все мужчины подсознательно хотят иметь большой половой член. Мужчины с большим пенисом в публичных душах и банях демонстративно ходят голыми. Они подчеркивают этакий примитивный символ доминирования. А владельцы маленьких членов их скрывают. У психологов есть много объяснений и гипотез по поводу этого сложно понимаемого желания мужчины. Считается, что большой пенис - это символ мужественности, власти и гордости перед женщинами. Желание доминировать, особенно в сексуальной сфере, закодировано в подсознании мужчины. Каждый из нас старается быть среди лучших в разных сферах, в числе которых - и постель.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов, которые во время консультаций уролог-сексолог Марюс Англицкис слышит как от молодых, так и от взрослых мужчин: "Доктор, мой пенис нормальный?". В искаженном понимании "нормального" пениса и возникновении мужских комплексов во многом виновата порнография. Так какой половой член нормальный?

Часто мужчины приходят и жалуются, что у них был нормальный пенис, но он уменьшился. Обычно виной тому лишний вес. Шесть килограммов лишнего веса снижают длину пениса на один сантиметр. Если вы наберете, например, 30 килограммов, то ваш половой член уменьшится на 5 см. Это должно быть серьезным стимулом для улучшения физической формы и увеличения физической активности. Еще одна немного более редкая проблема мужчин - искривление пениса.