Почте все мужчины подсознательно хотят иметь большой половой член. Мужчины с большим пенисом в публичных душах и банях демонстративно ходят голыми. Они подчеркивают этакий примитивный символ доминирования. А владельцы маленьких членов их скрывают. У психологов есть много объяснений и гипотез по поводу этого сложно понимаемого желания мужчины. Считается, что большой пенис - это символ мужественности, власти и гордости перед женщинами. Желание доминировать, особенно в сексуальной сфере, закодировано в подсознании мужчины. Каждый из нас старается быть среди лучших в разных сферах, в числе которых - и постель.
Один из наиболее часто задаваемых вопросов, которые во время консультаций уролог-сексолог Марюс Англицкис слышит как от молодых, так и от взрослых мужчин: "Доктор, мой пенис нормальный?". В искаженном понимании "нормального" пениса и возникновении мужских комплексов во многом виновата порнография. Так какой половой член нормальный?