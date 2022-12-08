"Это было личное мнение". Котрикадзе об эмоциональном видео гендиректора "Дождя"

Но это очень важно подчеркнуть - главный редактор определяет редакционную политику, а личное мнение Натальи Синдеевой остается личным мнением собственника".

Котрикадзе также подтвердила, что после заявлений гендиректора телеканала никаких изменений в работе "Дождя" не произошло, уволенный сотрудник не был принят назад.

Мнение российского журналиста Александра Плющева

Свое мнение насчет противоречивой коммуникации телеканала "Дождь" в эфире "Кто вам платит?" высказал и российский журналист Александр Плющев. Он считает, что ни Тихон Дзядко, ни другие журналисты телеканала не делали противоречивых заявлений, а громкий пост Натальи Синдеевой остается ее личным мнением.

"Если вы заметите, этот пост ни "Дождь" не цитирует, никто из сотрудников "Дождя" практически не цитирует, нигде его нет, просто это было эмоциональное, можете назвать истеричным, крайне эмоциональное заявление Натальи Синдеевой", - пояснил Плющев.

Он также считает, что пост Синдеевой можно трактовать как "нервный срыв".

"За этим заявлением нет никаких решений", - добавил журналист.

Александр Плющев отметил, что можно понять замешательство и непонимание латвийского и европейского общества после публикации Синдеевой, так как не все отделяют руководство телеканала от редакции и "не вникают в детали", когда дело доходит до противоречивых высказываний.

При этом он отметил, что в данной ситуации Синдееву можно понять. "Просто люди реально оказались в такой ситуации, в России топтали, гнобили сколько лет, и они там выживали. Ну не все 12 лет, сначала жили хорошо. Но потом последние годы реально выживали и бились за все это. Потом всех выжили и все закрыли к чертовой матери. И все уехали. Собирались по миру, еле собрались, только начали работать, тут бац и опять. Я очень хорошо понимаю Наталью Синдееву - она гендиректор, на ней все деньги. (...)

Ты видишь, как рушится дело твоей жизни. Я бы на ее месте был бы в гораздо более экзальтированных чувствах", - отметил Плющев.

Видео: Российский журналист Александр Плющев о высказывании Натальи Синдеевой

Полный выпуск передачи можно посмотреть здесь: