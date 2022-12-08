Скандал вокруг телеканала "Дождь", у которого латвийский медиарегулятор забрал лицензию на вещание, не утихает уже несколько дней. Пока главный редактор телеканала Тихон Дзядко извиняется за неуместные слова бывшего журналиста "Дождя" Алексея Коростелева о помощи российской армии, генеральный директор телеканала со слезами просит уволенного журналиста вернуться на работу.
"Это было личное мнение". Котрикадзе об эмоциональном видео гендиректора "Дождя"
Почему руководство телеканала высказывает противоречивые мнения, прокомментировали в передаче "Кто вам платит?" руководитель информационной службы и ведущая телеканала "Дождь" Екатерина Котрикадзе и российский журналист, работающий теперь из Литвы, Александр Плющев.
Что произошло?
6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии. Ранее NEPLP оштрафовал телеканал "Дождь" на 10 000 евро из-за ряда нарушений.
В эфире "Дождя" прозвучала следующая фраза: "Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Ее произнес Алексей Коростелев. В связи с высказываниями журналиста были начаты несколько проверок, к делу подключилась и Служба государственной безопасности Латвии.
Телеканал "Дождь" после скандала немедленно уволил журналиста, а главный редактор телеканала Тихон Дзядко извинился за его выбор слов: "Высказывание в эфире Алексея Коростелева не отражает позицию канала, оно является неправдой, и за эту фразу Алексей Коростелев понес единственно возможную ответственность - прекращение сотрудничества с телеканалом. Увольнение в данном случае равно подтверждению недопустимости подобных высказываний в эфире и равно отказу телеканала от даже намека на солидаризацию с подобными высказываниями".
После этого 6 декабря гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева опубликовала видео, в котором со слезами на глазах попросила уволенного ведущего Алексея Коростелева, а также других журналистов, ушедших вслед за ним, вернуться на работу.
"Я чувствую себя просто отвратительной гадиной. Мы, блин, за ошибку уволили Лешу. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации.
Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть, а мы сделали ужасное. (...)
Если я сейчас просто этого не сделаю, не будет телеканала, потому что я не смогу отпустить, заткнуть себя, я не смогу с этим жить. И телеканал только и был жив все это время потому, что он не бл***вал никогда. Поэтому, Леша, Рита, Роменский, ребята, возвращайтесь на "Дождь", - эмоционально высказалась Синдеева.
Екатерина Котрикадзе о противоречивых высказываниях "Дождя"
Руководитель информационной службы "Дождя" Екатерина Котрикадзе в эфире передачи "Кто вам платит?", комментируя эти противоречивые заявления, подчеркнула, что высказывание гендиректора Натальи Синдеевой было опубликовано в ее личных социальных сетях и не является позицией телеканала.
"Мне очень жаль и по-человечески очень больно смотреть на Наташу. Это очень тяжело. Справедливости ради скажу, что всем нам сейчас не прикольно и не классно", - призналась Котрикадзе.
Журналистка несколько раз подчеркнула, что позицию и политику канала определяет главный редактор - Тихон Дзядко.
"Редакционную политику на канале определяет главный редактор. Это было личное высказывание Натальи Синдеевой. Пока мы внутри об этом ведем диалог и обязательно сообщим общественности о результатах.
Но это очень важно подчеркнуть - главный редактор определяет редакционную политику, а личное мнение Натальи Синдеевой остается личным мнением собственника".
Котрикадзе также подтвердила, что после заявлений гендиректора телеканала никаких изменений в работе "Дождя" не произошло, уволенный сотрудник не был принят назад.
Мнение российского журналиста Александра Плющева
Свое мнение насчет противоречивой коммуникации телеканала "Дождь" в эфире "Кто вам платит?" высказал и российский журналист Александр Плющев. Он считает, что ни Тихон Дзядко, ни другие журналисты телеканала не делали противоречивых заявлений, а громкий пост Натальи Синдеевой остается ее личным мнением.
"Если вы заметите, этот пост ни "Дождь" не цитирует, никто из сотрудников "Дождя" практически не цитирует, нигде его нет, просто это было эмоциональное, можете назвать истеричным, крайне эмоциональное заявление Натальи Синдеевой", - пояснил Плющев.
Он также считает, что пост Синдеевой можно трактовать как "нервный срыв".
"За этим заявлением нет никаких решений", - добавил журналист.
Александр Плющев отметил, что можно понять замешательство и непонимание латвийского и европейского общества после публикации Синдеевой, так как не все отделяют руководство телеканала от редакции и "не вникают в детали", когда дело доходит до противоречивых высказываний.
При этом он отметил, что в данной ситуации Синдееву можно понять. "Просто люди реально оказались в такой ситуации, в России топтали, гнобили сколько лет, и они там выживали. Ну не все 12 лет, сначала жили хорошо. Но потом последние годы реально выживали и бились за все это. Потом всех выжили и все закрыли к чертовой матери. И все уехали. Собирались по миру, еле собрались, только начали работать, тут бац и опять. Я очень хорошо понимаю Наталью Синдееву - она гендиректор, на ней все деньги. (...)
Ты видишь, как рушится дело твоей жизни. Я бы на ее месте был бы в гораздо более экзальтированных чувствах", - отметил Плющев.
Видео: Российский журналист Александр Плющев о высказывании Натальи Синдеевой
Полный выпуск передачи можно посмотреть здесь:
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