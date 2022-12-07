6 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выдал телеканалу "Дождь" лицензию на вещание. 6 декабря NEPLP ее аннулировал. Аккурат после 6 месяцев вещания из Латвии. [666, словно какая-то магия чисел от NEPLP.] В эфире "Кто вам платит?" подводим итоги непродолжительной работы телеканала по латвийской лицензии. Каковы последствия для канала, журналистики и Латвии?
Кто вам платит? ⟩ 6 месяцев "Дождя" в Латвии: выводы
6 месяцев "Дождя" в Латвии: выводы
Гости эфира:
- Екатерина Котрикадзе - руководитель информационной службы и ведущая телеканала "Дождь";
- Артур Быков - журналист TVNET GRUPA, докторант кафедры политологии RSU (Латвия);
- Александр Плющев - российский журналист, радио- и телеведущий.
Темы эфира:
- Цепочка событий - что привело к лишению лицензии?
- Дальнейшие шаги телеканала "Дождь";
- Как себя чувствуют другие российские СМИ в Латвии?
- Журналистская солидарность и роль "Медузы";
- Журналистика в Латвии на русском языке;
- Репутация государства в свете этих событий.
Из архива - интервью Екатерины Котрикадзе передаче RUS TVNET "Кто вам платит?" в июле этого года:
Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на нашей страничке в Facebook.
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