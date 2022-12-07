Кто вам платит? ⟩ 6 месяцев "Дождя" в Латвии: выводы

6 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выдал телеканалу "Дождь" лицензию на вещание. 6 декабря NEPLP ее аннулировал. Аккурат после 6 месяцев вещания из Латвии. [666, словно какая-то магия чисел от NEPLP.] В эфире "Кто вам платит?" подводим итоги непродолжительной работы телеканала по латвийской лицензии. Каковы последствия для канала, журналистики и Латвии?