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Кто вам платит? ⟩ 6 месяцев "Дождя" в Латвии: выводы

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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6 месяцев "Дождя" в Латвии: выводы
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Тихон Дзядко, главный редактор телеканала "Дождь"
Тихон Дзядко, главный редактор телеканала "Дождь" Фото: GINTS IVUSKANS / AFP / SCANPIX

6 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выдал телеканалу "Дождь" лицензию на вещание. 6 декабря NEPLP ее аннулировал. Аккурат после 6 месяцев вещания из Латвии. [666, словно какая-то магия чисел от NEPLP.] В эфире "Кто вам платит?" подводим итоги непродолжительной работы телеканала по латвийской лицензии. Каковы последствия для канала, журналистики и Латвии?

Гости эфира:

  • Екатерина Котрикадзе - руководитель информационной службы и ведущая телеканала "Дождь";
  • Артур Быков - журналист TVNET GRUPA, докторант кафедры политологии RSU (Латвия);
  • Александр Плющев - российский журналист, радио- и телеведущий.

Темы эфира:

  • Цепочка событий - что привело к лишению лицензии?
  • Дальнейшие шаги телеканала "Дождь";
  • Как себя чувствуют другие российские СМИ в Латвии?
  • Журналистская солидарность и роль "Медузы";
  • Журналистика в Латвии на русском языке;
  • Репутация государства в свете этих событий. 

Из архива - интервью Екатерины Котрикадзе передаче RUS TVNET "Кто вам платит?" в июле этого года: 

Встречаемся в прямом эфире в 18:00 здесь или на нашей страничке в Facebook.

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