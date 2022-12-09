Киркорову грозит запрет на въезд в США. Где у звезды есть имущество кроме РФ?

Время от времени Филипп Киркоров приезжает в этот дом. Во время его отсутствия за апартаментами присматривает прислуга.

Филипп Киркоров Фото: Кадр из видео

Родовое гнездо в Болгарии

Известно, что у скандального поп-короля российской эстрады гражданство Болгарии. Именно в Болгарии у него есть огромная вилла. Она расположена в живописном месте балканского курорта - в "Золотых песках".

Любопытно, что в 2016 году у певца хотели отнять виллу по причине долгов и неуплаты обязательных счетов за имущество. Общая стоимость особняка оценивается примерно в один миллион евро.

Несколько изданий пишет, что в Болгарии у Киркорова есть еще имущество. Но о нем он журналистам не рассказывает.

Портал CUD.News пишет, что летом 2022 года Киркоров приезжал в Болгарию, чтобы продать виллу. Раньше за недвижимостью присматривал его отец Бедрос Киркоров, но он стал все чаще гостить в Москве.

Известно, что в Варне Филипп встретился с директором местного риэлтерского агентства и подписал документы на право продажи. Сумма сделки неизвестно, то так как это родовое гнездо Киркорова, вряд ли он расстанется с ним за небольшую сумму.

Филипп Киркоров Фото: Кадр из видео

Многострадальная квартира в Латвии

В 2016 году Киркоров и ABLV Bank заключили договор об ипотечном кредите, чтобы певец мог приобрести недвижимость в Латвии.