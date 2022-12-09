Группа американских активистов подала жалобу в Минюст, Минфин и другие местные ведомства США, с просьбой запретить прокремлевскому артисту Филиппу Киркорову въезд на территорию страны, пишет портал "Униан".
Киркорову грозит запрет на въезд в США. Где у звезды есть имущество кроме РФ?
Кстати, в Майами у исполнителя есть недвижимость, но не только там. Еще до того, как ему запретили въезд в Латвию, он неудачно оформлял покупку квартиры в нашей стране. Приобретение недвижимости превратилось в многолетние суды. Рассказываем по порядку...
Роскошный особняк в США
Филипп Киркоров, который без стеснения поддерживает президента РФ Владимира Путина, много лет назад гастролировал в США. Российскому исполнителю очень понравилось в Америке. Тогда он приобрел роскошный дом во Флориде (Майами).
По сведениям в открытых СМИ, площадь особняка в 774 кв. м, а стоимость недвижимости около пяти миллионов евро. Именно в этом особняке появились на свет дети Киркорова. В доме 7 спален и ванных комнат, бассейн, библиотека, кино- и спортзал, открытая терраса с зоной барбекю.
На просьбу американских активистов Филипп Киркоров пока никак не отреагировал. Но просители подчеркивают, что артист поддерживает военное вторжение российской армии в Украину.
Если певцу запретят на въезд В США, то он больше не сможет посещать свой шикарный двухэтажный особняк в престижном районе Майами.
Время от времени Филипп Киркоров приезжает в этот дом. Во время его отсутствия за апартаментами присматривает прислуга.
Родовое гнездо в Болгарии
Известно, что у скандального поп-короля российской эстрады гражданство Болгарии. Именно в Болгарии у него есть огромная вилла. Она расположена в живописном месте балканского курорта - в "Золотых песках".
Любопытно, что в 2016 году у певца хотели отнять виллу по причине долгов и неуплаты обязательных счетов за имущество. Общая стоимость особняка оценивается примерно в один миллион евро.
Несколько изданий пишет, что в Болгарии у Киркорова есть еще имущество. Но о нем он журналистам не рассказывает.
Портал CUD.News пишет, что летом 2022 года Киркоров приезжал в Болгарию, чтобы продать виллу. Раньше за недвижимостью присматривал его отец Бедрос Киркоров, но он стал все чаще гостить в Москве.
Известно, что в Варне Филипп встретился с директором местного риэлтерского агентства и подписал документы на право продажи. Сумма сделки неизвестно, то так как это родовое гнездо Киркорова, вряд ли он расстанется с ним за небольшую сумму.
Многострадальная квартира в Латвии
В 2016 году Киркоров и ABLV Bank заключили договор об ипотечном кредите, чтобы певец мог приобрести недвижимость в Латвии.
В 2018 году после самоликвидации банка Киркоров прекратил производить платежи по кредиту. В феврале этого года Добровинский заявил, что певец готов выплатить всю сумму, которую задолжал банку, но банк уже не существует.
В конце 2019 года в СМИ появилось сообщение, что Таганский суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Филиппа Киркорова и его компании 779 тысяч евро задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.
Согласно заключению суда, было необходимо продать квартиру артиста (со всей мебелью) с установленной начальной стоимостью 2,9 миллиона евро. Но 23 апреля 2021 года Мосгорсуд отменил решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова 780 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV Bank.
Тем не менее артист так и не смог приобрести недвижимость в Латвии. Как показало время, дело совсем не в долгах по ипотеке...
2021 год для Киркорова начался с сообщения о том, что он внесен в список персон нон-грата в Литве. Далее были различные запреты и отмены концертов в остальных странах Балтии.
Когда же Россия вторглась на территорию Украины, Филипп Киркоров не просто промолчал о действиях Кремля, он стал активно поддерживать президента РФ Владимира Путина. Стоит заметить, что исполнитель и ранее был постоянным артистом на правительственных мероприятиях, но после 24 февраля 2022 года он продолжил это делать.
9 мая 2022 года министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на основании 2-й части 61-й статьи Закона об иммиграции принял решение о включении в список нежелательных для Латвийской Республики лиц Филиппа Киркорова, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенное время.
Теперь квартиру в нашей стране он точно не купит...
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