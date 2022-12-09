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Киркорову грозит запрет на въезд в США. Где у звезды есть имущество кроме РФ?

rus.tvnet.lv
Киркорову грозит запрет на въезд в США. Где у звезды есть имущество кроме РФ?
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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: Кадр из видео

Группа американских активистов подала жалобу в Минюст, Минфин и другие местные ведомства США, с просьбой запретить прокремлевскому артисту Филиппу Киркорову въезд на территорию страны, пишет портал "Униан". 

Кстати, в Майами у исполнителя есть недвижимость, но не только там. Еще до того, как ему запретили въезд в Латвию, он неудачно оформлял покупку квартиры в нашей стране. Приобретение недвижимости превратилось в многолетние суды. Рассказываем по порядку...

Роскошный особняк в США

Филипп Киркоров, который без стеснения поддерживает президента РФ Владимира Путина, много лет назад гастролировал в США. Российскому исполнителю очень понравилось в Америке. Тогда он приобрел роскошный дом во Флориде (Майами).

По сведениям в открытых СМИ, площадь особняка в 774 кв. м, а стоимость недвижимости около пяти миллионов евро. Именно в этом особняке появились на свет дети Киркорова. В доме 7 спален и ванных комнат, бассейн, библиотека, кино- и спортзал, открытая терраса с зоной барбекю.

На просьбу американских активистов Филипп Киркоров пока никак не отреагировал. Но просители подчеркивают, что артист поддерживает военное вторжение российской армии в Украину. 

Если певцу запретят на въезд В США, то он больше не сможет посещать свой шикарный двухэтажный особняк в престижном районе Майами.

Время от времени Филипп Киркоров приезжает в этот дом. Во время его отсутствия за апартаментами присматривает прислуга.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: Кадр из видео

Родовое гнездо в Болгарии

Известно, что у скандального поп-короля российской эстрады гражданство Болгарии. Именно в Болгарии у него есть огромная вилла. Она расположена в живописном месте балканского курорта - в "Золотых песках". 

Любопытно, что в 2016 году у певца хотели отнять виллу по причине долгов и неуплаты обязательных счетов за имущество. Общая стоимость особняка оценивается примерно в один миллион евро.

Несколько изданий пишет, что в Болгарии у Киркорова есть еще имущество. Но о нем он журналистам не рассказывает.

Портал CUD.News пишет, что летом 2022 года Киркоров приезжал в Болгарию, чтобы продать виллу. Раньше за недвижимостью присматривал его отец Бедрос Киркоров, но он стал все чаще гостить в Москве. 

Известно, что в Варне Филипп встретился с директором местного риэлтерского агентства и подписал документы на право продажи. Сумма сделки неизвестно, то так как это родовое гнездо Киркорова, вряд ли он расстанется с ним за небольшую сумму.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: Кадр из видео

Многострадальная квартира в Латвии

В 2016 году Киркоров и ABLV Bank заключили договор об ипотечном кредите, чтобы певец мог приобрести недвижимость в Латвии.

В 2018 году после самоликвидации банка Киркоров прекратил производить платежи по кредиту. В феврале этого года Добровинский заявил, что певец готов выплатить всю сумму, которую задолжал банку, но банк уже не существует.

В конце 2019 года в СМИ появилось сообщение, что Таганский суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Филиппа Киркорова и его компании 779 тысяч евро задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.

Согласно заключению суда, было необходимо продать квартиру артиста (со всей мебелью) с установленной начальной стоимостью 2,9 миллиона евро. Но 23 апреля 2021 года Мосгорсуд отменил решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова 780 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV Bank.

Тем не менее артист так и не смог приобрести недвижимость в Латвии. Как показало время, дело совсем не в долгах по ипотеке...

2021 год для Киркорова начался с сообщения о том, что он внесен в список персон нон-грата в Литве. Далее были различные запреты и отмены концертов в остальных странах Балтии. 

Когда же Россия вторглась на территорию Украины, Филипп Киркоров не просто промолчал о действиях Кремля, он стал активно поддерживать президента РФ Владимира Путина. Стоит заметить, что исполнитель и ранее был постоянным артистом на правительственных мероприятиях, но после 24 февраля 2022 года он продолжил это делать. 

9 мая 2022 года министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на основании 2-й части 61-й статьи Закона об иммиграции принял решение о включении в список нежелательных для Латвийской Республики лиц Филиппа Киркорова, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенное время.

Теперь квартиру в нашей стране он точно не купит...

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