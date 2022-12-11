В субботу, 10 декабря, сборные Марокко и Франции по футболу вышли в полуфинал чемпионата мира. В итоге, во Франции празднования болельщиков переросли в массовые беспорядки - футбольные фанаты разбивали витрины, поджигали автомобили, устроили драку с полицией, сообщают зарубежные СМИ.
Фото и видео ⟩ Празднования переросли в беспорядки: в Париже футбольные фанаты устроили драку с полицией
Празднования переросли в беспорядки: в Париже футбольные фанаты устроили драку с полицией
После победы сборной Марокко в Париже на Елисейских полях собрались тысячи марокканских болельщиков. Позже, когда сборная Франции одержала победу над Англией, к ним присоединились и французы.
После того, как футбольные фанаты начали громить магазины и поджигать машины, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
Галерея: Футбольные болельщики устроили беспорядки в Париже
Напомним, в субботу сборная Марокко в четвертьфинале со счётом 1:0 обыграла Португалию и стала первой африканской командой в полуфинале чемпионатов мира в истории, а позже сборная Франции со счётом 2:1 обыграла Англию. В полуфинале эти сборные сыграют друг с другом.
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