Фото и видео ⟩ Празднования переросли в беспорядки: в Париже футбольные фанаты устроили драку с полицией

После победы сборной Марокко в Париже на Елисейских полях собрались тысячи марокканских болельщиков. Позже, когда сборная Франции одержала победу над Англией, к ним присоединились и французы.

После того, как футбольные фанаты начали громить магазины и поджигать машины, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

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Напомним, в субботу сборная Марокко в четвертьфинале со счётом 1:0 обыграла Португалию и стала первой африканской командой в полуфинале чемпионатов мира в истории, а позже сборная Франции со счётом 2:1 обыграла Англию. В полуфинале эти сборные сыграют друг с другом.