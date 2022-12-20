Рождество и Новый год - время, когда каждый из нас ждет волшебства чуточку больше, чем обычно. Именно в это время добра и чудес RUS TVNET и молодежная организация Young Folks LV начинают свое сотрудничество: мы призываем помочь беженцам из Украины теплой одеждой, вещами для дома, игрушками и всем необходимым, чтобы укрывшиеся от войны в нашей стране могли как можно комфортнее, уютнее и теплее во всех смыслах переждать эти темные времена.
Согреемся вместе! ⟩ RUS TVNET и Young Folks LV призывают: не будь равнодушен, приноси теплые вещи
Латвийская молодежная организация Young Folks LV известна множеством инициатив, направленных на улучшение и образование нашего общества. Одной из последних стал благотворительный пункт для украинских беженцев: 16 ноября он открыл свои двери около Рижского Центрального рынка - на улице Спикеру, 3.
RUS TVNET рассказывает об этом месте, как оно устроено и как именно вы можете помочь!
Здесь беженцы могут бесплатно получить теплую одежду и обувь, а все остальные - приобрести вещи за пожертвования. Каждый неравнодушный может пожертвовать вещи, которым точно найдется применение.
По словам главы Young Folks LV Александра Морозова, каждый день сюда приходят примерно 200 человек. И на эти 200 человек приходится лишь около 20 человек в день, которые пожертвовали вещи.
Волонтеры пункта приема и выдачи рассказали RUS TVNET, что больше всего сейчас - зимой - необходимо людям:
- теплая одежда, термобелье;
- кухонные принадлежности (особенно кастрюли, сковородки);
- одеяла (немного спал спрос, но с началом морозов они были особенно нужны).
Украинка Яна Осыка рассказывает, что это совсем не означает, что другие вещи не пригодятся. Например, сейчас особенно актуален стал вопрос санок для деток.
Что происходит с вещами, которые, например, не были отобраны? Им тоже найдут применение. Волонтеры рассказывают, что такие вещи, например, уходят на тряпки для камуфляжных сеток военным.
Если говорить о работниках пункта, то, по последним данным, анкету на работу в нем заполнили около 60 человек - каждый день нужны 6-8 человек (с 10:00 до 18:00, смена по четыре часа).
Среди волонтеров пункта 90% - украинцы. Сами они объясняют это как желанием помочь землякам, так и возможностью побыть рядом с ними и поддержать друг друга, да и просто душевно пообщаться.
Лариса Рудзите в конце беседы с RUS TVNET добавляет:
"Меня часто спрашивают - как вас отблагодарить за то, что вы делаете? Я отвечаю: сделайте кому-то то же самое - помогите тоже".
Волонтеры также благодарят каждого неравнодушного жителя Латвии за помощь!
Галерея: Благотворительный пункт Young Folks на улице Спикеру, 3
Больше информации о пункте приема и раздачи вещей:
- Стать волонтером можно тут, отправив заявку (две смены - с 10:00 до 14:00 и с 14:00 до 18:00);
- Приносить вещи можно с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Спикеру, 3.
Как поддержать организацию Young Folks LV:
- Young Folks LV
- Swedbank
- LV44HABA0551038525297
- mērķis: ziedojums Help Ukraine
- PayPal: info@youngfolks.lv
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