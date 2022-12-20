Согреемся вместе! ⟩ RUS TVNET и Young Folks LV призывают: не будь равнодушен, приноси теплые вещи

Рождество и Новый год - время, когда каждый из нас ждет волшебства чуточку больше, чем обычно. Именно в это время добра и чудес RUS TVNET и молодежная организация Young Folks LV начинают свое сотрудничество: мы призываем помочь беженцам из Украины теплой одеждой, вещами для дома, игрушками и всем необходимым, чтобы укрывшиеся от войны в нашей стране могли как можно комфортнее, уютнее и теплее во всех смыслах переждать эти темные времена.