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Согреемся вместе! ⟩ RUS TVNET и Young Folks LV призывают: не будь равнодушен, приноси теплые вещи

Вероника Рутковска rus.tvnet.lv
RUS TVNET и Young Folks LV призывают: не будь равнодушен, приноси теплые вещи
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shutterstock/stasokulov

Рождество и Новый год - время, когда каждый из нас ждет волшебства чуточку больше, чем обычно. Именно в это время добра и чудес RUS TVNET и молодежная организация Young Folks LV начинают свое сотрудничество: мы призываем помочь беженцам из Украины теплой одеждой, вещами для дома, игрушками и всем необходимым, чтобы укрывшиеся от войны в нашей стране могли как можно комфортнее, уютнее и теплее во всех смыслах переждать эти темные времена.

Латвийская молодежная организация Young Folks LV известна множеством инициатив, направленных на улучшение и образование нашего общества. Одной из последних стал благотворительный пункт для украинских беженцев: 16 ноября он открыл свои двери около Рижского Центрального рынка - на улице Спикеру, 3

RUS TVNET рассказывает об этом месте, как оно устроено и как именно вы можете помочь! 

Фото: RUS TVNET/Jānis Škapars

Здесь беженцы могут бесплатно получить теплую одежду и обувь, а все остальные - приобрести вещи за пожертвования. Каждый неравнодушный может пожертвовать вещи, которым точно найдется применение.

Фото: RUS TVNET

​По словам главы Young Folks LV Александра Морозова, каждый день сюда приходят примерно 200 человек. И на эти 200 человек приходится лишь около 20 человек в день, которые пожертвовали вещи.

Волонтеры благотворительного пункта - Людмила, Яна, Лариса (рижанка) и Наталья
Волонтеры благотворительного пункта - Людмила, Яна, Лариса (рижанка) и Наталья Фото: RUS TVNET/Jānis Škapars

Волонтеры пункта приема и выдачи рассказали RUS TVNET, что больше всего сейчас - зимой - необходимо людям:

  • теплая одежда, термобелье;
  • кухонные принадлежности (особенно кастрюли, сковородки);
  • одеяла (немного спал спрос, но с началом морозов они были особенно нужны).
Фото: RUS TVNET

Украинка Яна Осыка рассказывает, что это совсем не означает, что другие вещи не пригодятся. Например, сейчас особенно актуален стал вопрос санок для деток. 

Что происходит с вещами, которые, например, не были отобраны? Им тоже найдут применение. Волонтеры рассказывают, что такие вещи, например, уходят на тряпки для камуфляжных сеток военным.

Если говорить о работниках пункта, то, по последним данным, анкету на работу в нем заполнили около 60 человек - каждый день нужны 6-8 человек (с 10:00 до 18:00, смена по четыре часа). 

Фото: RUSTVNET

Среди волонтеров пункта 90% -  украинцы. Сами они объясняют это как желанием помочь землякам, так и возможностью побыть рядом с ними и поддержать друг друга, да и просто душевно пообщаться.

Лариса Рудзите в конце беседы с RUS TVNET добавляет:

"Меня часто спрашивают - как вас отблагодарить за то, что вы делаете? Я отвечаю: сделайте кому-то то же самое - помогите тоже".

Волонтеры также благодарят каждого неравнодушного жителя Латвии за помощь!

Галерея: Благотворительный пункт Young Folks на улице Спикеру, 3

Больше информации о пункте приема и раздачи вещей:

  • Стать волонтером можно тут, отправив заявку (две смены - с 10:00 до 14:00 и с 14:00 до 18:00);
  • Приносить вещи можно с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Спикеру, 3.

Как поддержать организацию Young Folks LV:

  • Young Folks LV
  • Swedbank
  • LV44HABA0551038525297
  • mērķis: ziedojums Help Ukraine
  • PayPal: info@youngfolks.lv

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