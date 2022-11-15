Организация Young Folks LV, которая уже полгода помогает транзитным беженцам, 16 ноября открывает в Риге благотворительный пункт по выдаче зимней одежды для беженцев по адресу улица Спикеру, 3.
Young Folks LV открывает пункт выдачи одежды для украинских беженцев
Young Folks LV открывает пункт выдачи одежды для украинских беженцев
Беженцы смогут бесплатно получить теплую одежду и обувь, а все остальные - приобрести вещи за пожертвования. Также все желающие могут пожертвовать для беженцев вещи.
Организация Young Folks с 2012 года занимается работой с молодежью, а с весны 2022 года помогает транзитным украинским беженцам.
Задача пункта на автовокзале – помощь беженцам, для которых Латвия является транзитным пунктом. Волонтеры помогают с приобретением билетов, поиском жилья, едой и многим другим. Средства на помощь беженцам идут из пожертвований.
Пункт помощи будет работать с 10:00 до 18:00 каждый день.
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