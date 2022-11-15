Young Folks LV открывает пункт выдачи одежды для украинских беженцев

Беженцы смогут бесплатно получить теплую одежду и обувь, а все остальные - приобрести вещи за пожертвования. Также все желающие могут пожертвовать для беженцев вещи.

Организация Young Folks с 2012 года занимается работой с молодежью, а с весны 2022 года помогает транзитным украинским беженцам.

Задача пункта на автовокзале – помощь беженцам, для которых Латвия является транзитным пунктом. Волонтеры помогают с приобретением билетов, поиском жилья, едой и многим другим. Средства на помощь беженцам идут из пожертвований.

Пункт помощи будет работать с 10:00 до 18:00 каждый день.