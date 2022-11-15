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Young Folks LV открывает пункт выдачи одежды для украинских беженцев

rus.tvnet.lv/LETA
Young Folks LV открывает пункт выдачи одежды для украинских беженцев
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Фото: Reuters/ScanPix

Организация Young Folks LV, которая уже полгода помогает транзитным беженцам, 16 ноября открывает в Риге благотворительный пункт по выдаче зимней одежды для беженцев по адресу улица Спикеру, 3.

Беженцы смогут бесплатно получить теплую одежду и обувь, а все остальные - приобрести вещи за пожертвования. Также все желающие могут пожертвовать для беженцев вещи.

Организация Young Folks с 2012 года занимается работой с молодежью, а с весны 2022 года помогает транзитным украинским беженцам.

Задача пункта на автовокзале – помощь беженцам, для которых Латвия является транзитным пунктом. Волонтеры помогают с приобретением билетов, поиском жилья, едой и многим другим. Средства на помощь беженцам идут из пожертвований.

Пункт помощи будет работать с 10:00 до 18:00 каждый день.

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