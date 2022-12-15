14 декабря в Таллинне в клубе CatHouse со своим сольным концертом выступила Монеточка. Следующими городами станут Рига (16 декабря), Вильнюс и Тель-Авив. Журналисту портала Limon удалось поговорить с певицей до концерта и узнать много всего интересного! Смотри эксклюзивное интервью порталу Limon.ee.
Видео ⟩ Монеточка: "Я говорю о войне в каждом интервью, даже если меня не спрашивали"
Монеточка: "Я говорю о войне в каждом интервью, даже если меня не спрашивали"
Прошло чуть больше полугода с последнего концерта Монеточки и NoizeMC в Таллинне. За последнее время жизнь Лизы сильно поменялась, ведь теперь она стала мамой прекрасной девочки Нины.
Какой самый необычный пункт в райдере появился у Монеточки? Может ли что-то заставить певицу не выйти на сцену? Как удается совмещать материнство и концертную деятельность? Что думает Лиза об эстонской публике?
Смотри эксклюзивное интервью с Монеточкой на портале Limon.ee
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