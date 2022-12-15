Видео ⟩ Монеточка: "Я говорю о войне в каждом интервью, даже если меня не спрашивали"

Прошло чуть больше полугода с последнего концерта Монеточки и NoizeMC в Таллинне. За последнее время жизнь Лизы сильно поменялась, ведь теперь она стала мамой прекрасной девочки Нины.

Какой самый необычный пункт в райдере появился у Монеточки? Может ли что-то заставить певицу не выйти на сцену? Как удается совмещать материнство и концертную деятельность? Что думает Лиза об эстонской публике?

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