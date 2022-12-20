"Вы мрази": российская футболистка Карпова обратилась к Путину и Лукашенко

"Вы - *****. Вы - мрази. Вы те, кто устроил геноцид. Вы те, кого нужно судить. Вы не просто "токсичные", вы ****** фашисты, которым давно нет места в современном мире, и, я надеюсь, вы получите по заслугам", - написала она в сторис.

Карпова также опубликовала сторис с надписью Fuck Putler, Fuck war.

Как сообщалось, Вчера, 19 декабря, Владимир Путин посетил Минск, где встретился с Александром Лукашенко. На пресс-конференции, которая прошла после встречи, прозвучало такое заявление Лукашенко: "Мы вдвоём - соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе, одинаково".

Напомним, Надежда Карпова стала первой российской футболисткой, сделавшей каминг-аут. Также она открыто выступает против войны в Украине.