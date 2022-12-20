Очередная фраза Александра Лукашенко стала объектом внимания пользователей соцсетей. Рассказываем, что случилось!
"Явка с повинной?": реакции на фразу Лукашенко, что они с Путиным "соагрессоры"
Что случилось?
Вчера, 19 декабря, Владимир Путин посетил Минск, где встретился с Александром Лукашенко.
На пресс-конференции, которая прошла после встречи, прозвучало такое заявление Лукашенко: "Мы вдвоем - соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе, одинаково".
Реакции в Twitter
Пользователи не обошли стороной фразу про "соагрессоров" и стали активно ее комментировать.
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"Мы вдвоём соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете"— Лазурный Микрофон⚪💙⚪ (@lazyr22) December 19, 2022
Сыворотка правды существует pic.twitter.com/RC2XfMqw0M
- Мы теперь соагрессоры панемашь… pic.twitter.com/rCSOmvCDeh— Вы поняли, да? (@Hugo_StiglitzUA) December 19, 2022
Не соагрессоры, а сопидоры https://t.co/y7FHxXeLxO— donetchanyn (@donetchanyn) December 19, 2022
Раньше говорили "два дебила - это сила", а теперь просто "соагрессоры".— Брюш Колося🇺🇦 (@KostaKrempov) December 19, 2022
Удивительно, но Лукашенко, кажется, ходил к тому же терапевту как все мои подружки из определенных кругов— Almut Rochowanski (@rochowanski) December 20, 2022
https://t.co/oynAquBbJH
Это как явка с повинной? Чистосердечное? Смягчает же наказание, говорят….. Лукашенко — о себе и Путине: вы же знаете, мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете.— Из города бесов (@AleksandrZerno5) December 19, 2022
Слово дня: соагрессоры.— Aнтимöль (@Dronrud) December 19, 2022
"Мы вдвоём соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас один спор — кто больше". Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным— фаталити (@JohnSmith_se) December 19, 2022
Таки агрессоры, а не освободители. Так откуда на белоруссию готовилось нападение?
Кичатся суки— обосратушки перепрятушки (@t0nyd0e) December 20, 2022
«Мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково», — сказал Лукашенко.
Соагрессоры звучит брутальней, чем сокамерники или собутыльники. Какая-то новая форма созависимых отношений....Признали два живоглота, наконец-то, кем они являются для свободного мира.— Дарья Подольская (@dolid1) December 20, 2022
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