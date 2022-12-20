"Явка с повинной?": реакции на фразу Лукашенко, что они с Путиным "соагрессоры"

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, прозвучало такое заявление Лукашенко: "Мы вдвоем - соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе, одинаково".