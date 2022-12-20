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"Явка с повинной?": реакции на фразу Лукашенко, что они с Путиным "соагрессоры"

rus.tvnet.lv
"Явка с повинной?": реакции на фразу Лукашенко, что они с Путиным "соагрессоры"
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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: SCANPIX/REUTERS

Очередная фраза Александра Лукашенко стала объектом внимания пользователей соцсетей. Рассказываем, что случилось! 

Что случилось? 

Вчера, 19 декабря, Владимир Путин посетил Минск, где встретился с Александром Лукашенко.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, прозвучало такое заявление Лукашенко: "Мы вдвоем - соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе, одинаково".

Реакции в Twitter

Пользователи не обошли стороной фразу про "соагрессоров" и стали активно ее комментировать. 

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