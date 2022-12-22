Режиссер Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России

Представитель Бекмамбетова подтвердил продажу. Известно, что сделка носила "коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях".

С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией. Эта компания останется за Бекмамбетовым. При ее участии вышли такие голливудские фильмы, как "Особо опасен", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и "Хардкор".

Сделка прошла вокруг российский компании Bazelevs. По словам Рустамовой, Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел. Сейчас он работает, как нанятый режиссер над анимационным фильмом "Ходжа Насреддин".

В марте 2022 года Тимур Бекмамбетов публично осудил войну в Украине и покинул Россию.