Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, ранее осудивший войну в Украине, продал основанную им в 1994 году киностудию Bazelevs в России ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову, пишет "Настоящее время".
Режиссер Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России
Представитель Бекмамбетова подтвердил продажу. Известно, что сделка носила "коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях".
С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией. Эта компания останется за Бекмамбетовым. При ее участии вышли такие голливудские фильмы, как "Особо опасен", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и "Хардкор".
Сделка прошла вокруг российский компании Bazelevs. По словам Рустамовой, Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел. Сейчас он работает, как нанятый режиссер над анимационным фильмом "Ходжа Насреддин".
В марте 2022 года Тимур Бекмамбетов публично осудил войну в Украине и покинул Россию.
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