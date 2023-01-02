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Как звезды отметили Новый год: Чичваркин с кроликом, Мадонна в самолете, а Рива в Исландии

rus.tvnet.lv
Как звезды отметили Новый год: Чичваркин с кроликом, Мадонна в самолете, а Рива в Исландии
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Наступил 2023 год. Давайте узнаем, как его встретили знаменитости!

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