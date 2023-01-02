Наступил 2023 год. Давайте узнаем, как его встретили знаменитости!
Как звезды отметили Новый год: Чичваркин с кроликом, Мадонна в самолете, а Рива в Исландии
Как звезды отметили Новый год: Чичваркин с кроликом, Мадонна в самолете, а Рива в Исландии
Николай Солодников и Катерина Гордеева
Новогоднее пожелание от Лаймы Вайкуле
Маркус Рива встретил Новый год в Исландии
Новый год в доме Оли Поляковой
Мадонна летела на самолете
Рената Литвинова с бокалом у елочки
Немного новогоднего юмора от Noize MC
Праздничное фото Софии Стужук со всем семейством
Божена Рынска встречала Новый год с дочуркой
Поздравление от Леонида Парфенова
Евгений Чичваркин с Дедом Морозом и кроликом
Новогоднее торжество Элины Глузуновой
Новогодний выход Ким Кардашьян
Домашний уют певца Эмиля Балцериса
Ричард Болотник отдыхал
Интарс Бусулис в новогоднюю ночь работал
Латвийский блогер Яна Медова с супругом
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