Видео ⟩ В РФ раскритиковали Меладзе за высказывание "Героям слава!". Артист ответил

Реакция депутата Госдумы РФ Нины Останиной:

"Мне любопытно, почему Министерство культуры, с одной стороны, а с другой стороны - та самая организация, в которой состоит Валерий Меладзе, ничего не говорят. (…) Я возьму на себя эту ответственность, чтобы найти тех, кто инициировал присвоение этих званий, кто сейчас отмалчивается трусливо в тряпочку и делает вид, что не имеет к этому никакого отношения.

Это предательство, другой оценки я дать не могу. Невозможно иначе оценить поведение тех людей, которые при первой же опасности бросились за пределы страны и стали искать новую кормушку. Люди без флага и Родины, без чести и совести", - сказала она (цитата "Медузы").

Ответ Валерия Меладзе

Днем 3 января Меладзе отреагировал на критику политиков в своем Instagram:

"Люди, я хочу чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя.

Так уж вышло, что горячо любимые мною народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди.

Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".

Напомним, Валерий Меладзе с самого начала выступил против войны в Украине. После этого на него посыпалась критика, он оказался в списке запрещенных артистов и остался без концертов в России.