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Видео ⟩ В РФ раскритиковали Меладзе за высказывание "Героям слава!". Артист ответил

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rus.tvnet.lv
В РФ раскритиковали Меладзе за высказывание "Героям слава!". Артист ответил
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Фото: https://www.instagram.com/meladzevalerian/

В соцсетях появилось видео, на котором Валерий Меладзе, находясь на концерте в Дубае, ответил "Героям слава!" на лозунг "Слава Украине!" от поклонника. Этот ролик вызвал возмущение у российских политиков. 

Что произошло? 

По информации российских СМИ, разговор Меладзе с гостем произошел в Дубае, где артист выступал на новогоднем корпоративе. После громкой одобрительной реакции гостя на лозунг Меладзе сказал в микрофон: "Тсс, я вне политики сегодня здесь".  Диалог попал на видео и распространился в Сети.

Реакции российских политиков

Российские чиновники сразу отреагировали на это видео. Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предложил в своем Telegram-канале лишить Меладзе званий. "Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен", - заявил он.

Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева написала в Telegram-канале:

"Скотство! Уродство! Предательство! Меладзе за поддержку бандеровцев надо лишить гражданства РФ. В то время, когда гибнут наши граждане за русских людей, защищая русские территории, некоторые позволяют себе зиговать вместе с украинскими нацистами. Это недопустимо".

Депутат Госдумы РФ Елена Драпеко потребовала признать певца "иноагентом". "Но вообще лучше бы он уехал подальше, и вообще запретить ему въезд в Россию", - заявила она.

Реакция депутата Госдумы РФ Нины Останиной:

"Мне любопытно, почему Министерство культуры, с одной стороны, а с другой стороны - та самая организация, в которой состоит Валерий Меладзе, ничего не говорят. (…) Я возьму на себя эту ответственность, чтобы найти тех, кто инициировал присвоение этих званий, кто сейчас отмалчивается трусливо в тряпочку и делает вид, что не имеет к этому никакого отношения.

Это предательство, другой оценки я дать не могу. Невозможно иначе оценить поведение тех людей, которые при первой же опасности бросились за пределы страны и стали искать новую кормушку. Люди без флага и Родины, без чести и совести", - сказала она (цитата "Медузы"). 

Ответ Валерия Меладзе

Днем 3 января Меладзе отреагировал на критику политиков в своем Instagram:

"Люди, я хочу чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя.

Так уж вышло, что горячо любимые мною народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди.

Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".

Напомним, Валерий Меладзе с самого начала выступил против войны в Украине. После этого на него посыпалась критика, он оказался в списке запрещенных артистов и остался без концертов в России.

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