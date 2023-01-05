ВИДЕО ⟩ За путёвку на "Евровидение" поборется один из лучших метателей копья в Латвии

Жюри выбрало 15 участников, которые будут бороться за выход в финал.

Победитель конкурса получит возможность представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение" в Ливерпуле (Великобритания).

В число 15 счастливчиков попал также копьеметатель Кришьянис Сунтажс, который в 2019 году завоевал серебряную награду чемпионата Европы по лёгкой атлетике среди юниоров (U-20).

Он долгое время не участвовал в соревнованиях из-за травмы плеча, но сейчас восстанавливается под руководством специалистов Олимпийской сборной Латвии (LOV). Сунтажс надеется вскоре вернуться на соревнования.

"Saule - молодой музыкант, который хочет заявить о себе в латвийской музыкой. Вместе с продюсером Роландом Привертом он готовит первый альбом, предвестником которого является песня Finally Happy", - говорится в заявке исполнителя на сайте Supernova.

22-летний Сунтажс - воспитанник спортивной школы Талсинского района.