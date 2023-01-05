Фото ⟩ Полуфиналисты конкурса Supernova: кто представит Латвию на "Евровидении"?

Supernova в этом году также будут вести Кетия Шенберга и Лаурис Рейникс. В полуфинале у зрителей будет возможность познакомиться с участниками и впервые оценить исполнение песен вживую, а в финале - выбрать победителя. И в полуфинале, и в финале роль зрителей и жюри будет одинаково важна - лучших определят по общему рейтингу звонков и текстовых сообщений зрителей и голосованию жюри.

В полуфинал конкурса Supernova 2023 года вышли следующие исполнители и песни:

"24. Avēnija" с песней You Said, Адриана Миглане - Like I Wanna, Alise Haijima – Tricky, Артур Хатти (Artūrs Hatti) – Love Vibes, Avéi – Let Me Go, Inspo - Sway, Justs – Stranger, Katrine Miller – Beaten Down, Луизе – You To Hold Me, Маркус Рива – Forever, Patrisha – Hush, Raum – Fake Love, Saule – Finally Happy, Sudden Lights – Aijā, Томс Калдераускис – When It All Falls.

Галерея: полуфиналисты Supernova-2023

Все песни можно прослушать здесь!

Отбор участников в полуфинал конкурса Supernova определяло жюри, выбранное LTV, в состав которого входят представители латвийской музыкальной индустрии, мероприятий и телевидения, а также иностранные профессионалы. Из соображений безопасности в этом году LTV снова объявит имена жюри только после международного конкурса "Евровидение" в мае.

Полуфинал Supernova пройдет 4 февраля в 21.10 на LTV1 и REplay.lv.

Напомним, победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом "Евровидение-2023" должно было пройти в Украине, но из-за войны конкурс перенесли в Великобританию. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Украина автоматически проходит в гранд-финал конкурса вместе со странами большой пятерки - Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, которые являются главными спонсорами мероприятия.