В честь Раймонда Паулса назвали новый вид жуков

Энтомолог рассказал, что уже называл новые виды в честь нескольких выдающихся латвийских деятелей, таких как академик Янис Страдиня, кинорежиссер Янис Стрейчс и другие.

"Вклад Паулса в латвийскую культуру неоценим, поэтому назвать красивого, недавно открытого жука его именем вполне закономерно", - говорит Баршевскис.

Жук Acronia paulsi Barševskis обитает на Филиппинах, острове Лусон. Баршевскис описал его как новый для науки вид в конце прошлого года. Ученый считает, что это самый красивый вид, открытый им в прошлом году.

Ученый пообещал вставить в рамку изображение этого жука и отправить Паулсу как подтверждение его жизненных достижений.