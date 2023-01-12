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В честь Раймонда Паулса назвали новый вид жуков

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В честь Раймонда Паулса назвали новый вид жуков
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Раймонд Паулс
Раймонд Паулс Фото: Zane Bitere/LETA

Арвид Баршевскис, энтомолог и профессор Даугавпилсского университета назвал недавно обнаруженный на Филиппинах вид жуков "Acronia paulsi Barševskis, 2022" в честь композитора Раймонда Паулуса, поздравив таким образом маэстро с днем ​​рождения, подтвердил Баршевскис.

Энтомолог рассказал, что уже называл новые виды в честь нескольких выдающихся латвийских деятелей, таких как академик Янис Страдиня, кинорежиссер Янис Стрейчс и другие.

"Вклад Паулса в латвийскую культуру неоценим, поэтому назвать красивого, недавно открытого жука его именем вполне закономерно", - говорит Баршевскис. 

Жук Acronia paulsi Barševskis обитает на Филиппинах, острове Лусон. Баршевскис описал его как новый для науки вид в конце прошлого года. Ученый считает, что это самый красивый вид, открытый им в прошлом году.

Ученый пообещал вставить в рамку изображение этого жука и отправить Паулсу как подтверждение его жизненных достижений. 

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