Что происходит с приютом для животных в Екабпилсе?

В субботу, 14 января, приют обратился к жителям за помощью в размещении эвакуированных собак и кошек. Хотя наводнение напрямую не угрожает территории приюта, но оно очень быстро заполняется животными.

Представитель приюта в разговоре с Apollo.lv говорит, что в такой ситуации "становится понятно, кто есть кто".

"Я разместила объявление о наборе волонтеров. Заявки подали те, кто живет в малогабаритных квартирах, и те, у кого уже есть несколько детей и животных. Обеспеченные люди не откликнулись. Меня это шокировало", - сказала Авотиня.

Всего приюту в городе удалось спасти не менее 16 животных. Это единственные животные, спасенные в городе.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе

Некоторые ситуации были действительно страшными: "Например, один кот чуть не уплыл... В конце концов я его поймал. Персикового цвета... Может быть, я оставлю его, если он сможет поладить с моим котом".

Авотиня выражает благодарность всем волонтерам, а также другим приютам для животных: Ulubele, Mežavairogi, Ķepu-Ķepā.

"Всем большое спасибо, что готовы принять животных в любое время суток", - сказала Авотиня.