"Аль-Наср" победил в дебютном матче Роналду

Матч состоялся в Эр-Рияде и завершился победой "Аль-Насра" со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 31-й минуте забил Андерсон Талиска. Роналду, для которого этот официальный матч был первым в составе "Аль-Насра", результативными действиями не отметился. Он провёл весь матч без замен, выведя команду на поле в капитанской повязке.

В турнирной таблице чемпионата "Аль-Наср" поднялся на 1-е место, набрав 33 очка в 14 матчах.

Напомним, 37-летний Роналду стал игроком саудовского клуба в конце декабря, но смог дебютировать за команду только спустя три недели из-за наложенной в Англии дисквалификации.

Первый матч в Саудовской Аравии Роналду провёл 19 января - в составе сборной звёзд Эр-Рияда он оформил дубль в товарищеской встрече с "ПСЖ" (4:5).