По результатам последнего исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", в прошлом году самооценка здоровья населения снизилась, то есть в 2022 году количество людей, оценивающих свое здоровье как плохое, увеличилось на 11%.
Три наиболее частые проблемы со здоровьем, которые затрагивают жителей Латвии
В то же время данные исследований показывают, что все больше людей сталкиваются с различными проблемами со здоровьем. Наиболее часто упоминаемые проблемы со здоровьем возглавляют боли в спине и шее, бессонница и нарушения сна, а также боли в суставах, более того в прошлом году эти проблемы со здоровьем коснулись каждого третьего жителя Латвии.
По сравнению с результатами исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka " за 2021 год, количество людей, оценивающих свое здоровье как плохое в прошлом году, увеличилось с 30% до 41%. Если в 2021 году 69% респондентов оценивали свое здоровье как хорошее, то через год это количество сократилось на 12%, и лишь 57% респондентов ответили, что они не жалуются на здоровье. Анализируя данные последнего исследования, становится очевидно, что самооценка здоровья значительно снижается после 45 лет, и на проблемы со здоровьем чаще жалуются женщины. В исследовании, проведенном в прошлом году, 83% всех опрошенных женщин и 78% опрошенных мужчин отметили, что имеют проблемы со здоровьем.
Последствия малоподвижного и нездорового образа жизни или пандемии?
В тройку основных проблем со здоровьем прошлого года вошли следующие проблемы со здоровьем: боли в спине и шее - 38% респондентов, бессонница и нарушения сна - 30% и боли в суставах - 30%, таким образом, каждый третий житель Латвии сталкивался с одной или несколькими из указанных проблем со здоровьем. По сравнению с результатами исследования за 2020 год, количество жалоб на все ранее упомянутые проблемы со здоровьем увеличились - на боли в спине и шее указало на 4% больше респондентов, чем раньше, на бессонницу и нарушения сна - на 6% больше респондентов, на боли в суставах - на 3% больше опрошенных.
Глядя на информацию о наиболее упоминаемых проблемах со здоровьем населения и рассматривая ее в контексте данных о вредных привычках населения, следует сделать вывод - поскольку многие жители чрезмерно увлечены виртуальной средой, интернетом и социальными сетями, такой образ жизни в сочетании с недостаточным объемом физической активности самым прямым образом связан со здоровьем. Минимальный объем физической активности взрослого человека составляет 150 минут занятий умеренной интенсивности в неделю и дополнительно рекомендуются укрепляющие мускулатуру упражнения два раза в неделю. Например, быстрая прогулка в течение 30 минут каждый вечер будет очень полезна для физического и психического благополучия. Весьма вероятно, что пандемия Covid-19 также повлияла на эти результаты, поскольку многие начали работать из дома, что, с одной стороны, удобно, а с другой - стирается граница между рабочей и домашней средой. Кроме того, когда рабочий день за компьютером заканчивается, начинается свободное время, которое также часто проводится за компьютером, просматривая сериалы, в социальных сетях, играя в компьютерные игры. Для людей, которые ежедневно подолгу работают за компьютером, большую важность для поддержания здоровья имеют эргономичная рабочая среда, а также регулярные перерывы на отдых, во время которых рекомендуется расслабить напряженные мышцы, небольшой зарядкой и растяжкой. Длительное использование телефона также создает дополнительную серьезную нагрузку на глаза и шею", - говорит фармацевт Mana Aptieka и Заведующая аптекой Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.
На боли в спине и шее все чаще жалуются молодые, экономически активные люди
Хотя относительно чаще от боли в спине и шее страдают люди трудоспособного возраста после 45 лет, результаты последнего исследования Индекса здоровья показывают, что эта проблема со здоровьем становится все более актуальной и в группе молодежи. Если в 2020 году 12% населения в возрасте 18–24 лет указывали, что испытывали боли в спине и шее, то в 2022 году количество таких респондентов уже достигло 16% (+4%). В прошлом году на боль в спине и шее значительно чаще (+11%) жаловались люди в возрасте от 25 до 34 лет (16% в 2020 году, 27% в 2022 году).
Бессонница, нарушения сна и жалобы на боли в суставах не только у пожилых людей
Согласно результатам исследования Индекса здоровья 2022 года, бессонница и нарушения сна наиболее распространены среди лиц в возрасте, их отмечают 33% или каждый третий респондент в возрасте 55-63 лет и 46% или почти каждый второй респондент в возрасте 64-75 лет. Однако сравнительно большое количество - каждый пятый или 19% населения в возрасте 25-34 лет также страдает бессонницей или другими нарушениями сна
Пожилые люди также чаще всего жалуются на боли в суставах - в группе респондентов после 55 лет на это указал почти каждый второй респондент. К сожалению, отмечается, что проблемы с суставами все чаще затрагивают и молодых людей. По сравнению с данными исследования Индекса здоровья 2020 года, количество жителей в возрастной группе 35-44 лет, жалующихся на боли в суставах, в прошлом году увеличилось на 4%. Причиной этих жалоб также может быть неэргономичная рабочая обстановка, сидячая работа, малоподвижный образ жизни, а также то, что люди реже посещают специалистов, поэтому различные заболевания соединительной ткани и суставов диагностируются запоздало.
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