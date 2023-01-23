Три наиболее частые проблемы со здоровьем, которые затрагивают жителей Латвии

В тройку основных проблем со здоровьем прошлого года вошли следующие проблемы со здоровьем: боли в спине и шее - 38% респондентов, бессонница и нарушения сна - 30% и боли в суставах - 30%, таким образом, каждый третий житель Латвии сталкивался с одной или несколькими из указанных проблем со здоровьем. По сравнению с результатами исследования за 2020 год, количество жалоб на все ранее упомянутые проблемы со здоровьем увеличились - на боли в спине и шее указало на 4% больше респондентов, чем раньше, на бессонницу и нарушения сна - на 6% больше респондентов, на боли в суставах - на 3% больше опрошенных.

Глядя на информацию о наиболее упоминаемых проблемах со здоровьем населения и рассматривая ее в контексте данных о вредных привычках населения, следует сделать вывод - поскольку многие жители чрезмерно увлечены виртуальной средой, интернетом и социальными сетями, такой образ жизни в сочетании с недостаточным объемом физической активности самым прямым образом связан со здоровьем. Минимальный объем физической активности взрослого человека составляет 150 минут занятий умеренной интенсивности в неделю и дополнительно рекомендуются укрепляющие мускулатуру упражнения два раза в неделю. Например, быстрая прогулка в течение 30 минут каждый вечер будет очень полезна для физического и психического благополучия. Весьма вероятно, что пандемия Covid-19 также повлияла на эти результаты, поскольку многие начали работать из дома, что, с одной стороны, удобно, а с другой - стирается граница между рабочей и домашней средой. Кроме того, когда рабочий день за компьютером заканчивается, начинается свободное время, которое также часто проводится за компьютером, просматривая сериалы, в социальных сетях, играя в компьютерные игры. Для людей, которые ежедневно подолгу работают за компьютером, большую важность для поддержания здоровья имеют эргономичная рабочая среда, а также регулярные перерывы на отдых, во время которых рекомендуется расслабить напряженные мышцы, небольшой зарядкой и растяжкой. Длительное использование телефона также создает дополнительную серьезную нагрузку на глаза и шею", - говорит фармацевт Mana Aptieka и Заведующая аптекой Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.