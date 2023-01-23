В парке Победы уже в этом году откроют колесо обозрения

В отличие от традиционного парка развлечений, для которого характерно много шума, в рамках этого проекта планируется построить только само колесо обозрения и кассу. Наряду с созданием колеса, за счет модернизации инфраструктуры парка также будет благоустроена близлежащая территория. Будут усовершенствованы системы освещения, улучшено благоустройство дорожек, установлены скамейки, дополнительное озеленение, системы видеонаблюдения. В соответствии с новой концепцией планируется обновить сеть дорожек в парке Победы между Марупите, улицей Слокас и плотиной Ранькя, что принесет значительную пользу жителям близлежащих территорий.

Рижское колесо обозрения будет построено в сотрудничестве с одной из ведущих мировых компаний, производящих панорамные колеса, по примеру Таллинна, Хельсинки, Будапешта, Гданьска, Лондона, крупных городов Германии и других туристических направлений.

К настоящему времени RPR Operators инвестировала в проект более 840 000 евро, при этом общая сумма инвестиций может составить примерно 8 миллионов.