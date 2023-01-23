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В парке Победы уже в этом году откроют колесо обозрения

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В парке Победы уже в этом году откроют колесо обозрения
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Планируемое колесо обозрения в парке Победы в Пардаугаве
Планируемое колесо обозрения в парке Победы в Пардаугаве Фото: Publicitātes foto

Уже в этом году силуэт Пардаугавы дополнит новый объект - Рижское колесо обозрения, проект которого реализует латвийская компания SIA ​​RPR Operators. Это важный проект по развитию левого берега Даугавы, обновлению исторической инфраструктуры парка Победы в районе между плотиной Ранькя и улицей Слокас, а также установке нового туристического и развлекательного объекта.

При подготовке территории к благоустройству была проведена уникальная пересадка двух буков (Fagus sylvatica) с целью сохранения этих деревьев в парке. Деревья до сих пор находились на строительной площадке, предназначенной для колеса обозрения. Их пересадку осуществляет профессиональная компания по уходу за деревьями SIA LABIE KOKI. Представитель компании Кристине Бенке говорит, что в пересадке взрослых деревьев обычно нет ничего необычного. В Риге было несколько случаев пересадки деревьев с целью их сохранения и реализации важных для города проектов развития.

Галерея: Пересадка деревьев при постройке Рижского колеса обозрения в парке Победы в Пардаугаве

Вместе с пересадкой деревьев началась подготовка к благоустройству парка и реализации проекта колеса обозрения, чтобы, следуя лучшим примерам соседних стран и европейских столиц создать новую зеленую зону отдыха и укрепить туристическую индустрию Риги, подарив возможность каждому насладиться панорамой города с невиданной ранее точки.

"Мы за зеленую Ригу, поэтому заботимся о благоустройстве зеленой зоны парка, благоустраивая ее и делая приятным местом для отдыха рижан и гостей города. Ландшафтный архитектор выбрал новое место для двух буковых деревьев примерно в 40 метрах от старого, и мы рады, что за пересаживанием будут следить опытные специалисты, которые также будут ухаживать за ними, чтобы они продолжали расти", - говорит член правления SIA RPR Operators Димитрий Успенский.

В отличие от традиционного парка развлечений, для которого характерно много шума, в рамках этого проекта планируется построить только само колесо обозрения и кассу. Наряду с созданием колеса, за счет модернизации инфраструктуры парка также будет благоустроена близлежащая территория. Будут усовершенствованы системы освещения, улучшено благоустройство дорожек, установлены скамейки, дополнительное озеленение, системы видеонаблюдения. В соответствии с новой концепцией планируется обновить сеть дорожек в парке Победы между Марупите, улицей Слокас и плотиной Ранькя, что принесет значительную пользу жителям близлежащих территорий.

Рижское колесо обозрения будет построено в сотрудничестве с одной из ведущих мировых компаний, производящих панорамные колеса, по примеру Таллинна, Хельсинки, Будапешта, Гданьска, Лондона, крупных городов Германии и других туристических направлений.

К настоящему времени RPR Operators инвестировала в проект более 840 000 евро, при этом общая сумма инвестиций может составить примерно 8 миллионов.

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