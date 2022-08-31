Сартс: спокойная реакция на снос памятника в Пардаугаве означает перемены в обществе

Сартс подчеркнул, что силовые структуры выполнили свою работу на хорошем уровне, в том числе и превентивную. По его словам, идет неспешный процесс, в ходе которого "лояльность начинает меняться". Конкретных данных нет, но заметны тенденции, что русскоязычное население все больше склоняется к поддержке украинской стороны.

"Мы не только распрощались с символом оккупации, но и не пережили больших протестов, которых многие ожидали, особенно в России", - заявил Сартс. Он указал, что на пропагандистских каналах в России только кричат и угрожают, однако это не оказывает серьезного влияния.

При этом Сартс подчеркнул, что отсутствие протестов не означает, что люди не почувствовали обиды, что, в свою очередь, определенными политическими силами может быть использовано в своих интересах. Также некоторые люди могут еще больше радикализироваться.

По мнению эксперта, ощущение обиды не может вызвать какой-либо дестабилизации. Он отметил, что серьезных провокаций не ожидает и на грядущих выборах в 14-й Сейм.

Ранее Сартс прогнозировал, что после начала демонтажа памятника в Пардаугаве ожидается более пристальное внимание российской пропаганды, также возможны провокации.

Тема демонтажа советских памятников в Латвии вновь актуализировалась после нападения России на Украину. Ранее опросы показывали, что и среди русскоязычных Латвии, осуждающих вторжение в Украину, большинство высказывается против сноса памятника в парке Победы.