В последние недели по другую сторону океана развернулись жаркие дискуссии по поводу влияния газовых плит на здоровье людей. Прозвучали даже призывы запретить их употребление вовсе и побудить людей поменять газовые плиты на другие устройства по приготовлению еды. Наиболее активные дискуссии начались после публикации в научном журнале, в которой утверждается, что в США 12,7% случаев заболевания детей астмой можно связать с использованием газовой плиты у них дома. Однако вскоре после этого в интернете распространились и посты, в которых утверждается, что, согласно новым результатам исследований, использование газовой плиты значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Фактомат ⟩ Увеличивает ли использование газовой плиты на 47% риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями?
Множество людей в Facebook с середины января поделились постами, в которых утверждается, что в новом проведенном в США исследовании было констатировано, что у людей, у которых дома есть газовая плита, риск заболеть болезнями сердца и сосудов на 47,3% больше. Кроме того, как оказалось, использование газовых плит в 2020 году значительно выросло.
В этих постах люди делятся якобы скриншотом поста в Twitter издания KOB 4, базирующегося в Нью-Мексико, США.
Уже с первого взгляда подозрительным кажется то, что люди делятся скриншотом, а не гиперссылкой, и на это есть причина. Американское издание KOB 4 не публиковало ни такой новости, ни такого поста в Twitter, что подтвердило само. Однако использованное в соцсетях изображение - это переделанный скриншот публикации издания в Twitter от 12 января о начале упомянутого исследования о связи использования газовых плит с заболеванием детей астмой.
A study published in late 2022 found 12.7% of childhood asthma cases are linked to homes with a gas stove. https://t.co/N62aFdiI9O— KOB 4 (@KOB4) January 12, 2023
Ни в упомянутой новости, ни в исследовании, на которое в ней ссылаются, вообще не упомянута связь сердчечно-сосудистых заболеваний с использованием газовых плит.
С упомянутой публикацией в американском медицинском журнале можно ознакомиться здесь.
В итоге можно сделать вывод, что кто-то пытался подлить масла в и так уже жаркие дискуссии о газовых плитах, распространяя фейковые новости.
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