Фактомат ⟩ Увеличивает ли использование газовой плиты на 47% риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями?

Множество людей в Facebook с середины января поделились постами, в которых утверждается, что в новом проведенном в США исследовании было констатировано, что у людей, у которых дома есть газовая плита, риск заболеть болезнями сердца и сосудов на 47,3% больше. Кроме того, как оказалось, использование газовых плит в 2020 году значительно выросло.

В этих постах люди делятся якобы скриншотом поста в Twitter издания KOB 4, базирующегося в Нью-Мексико, США.

Фото: Ekrānuzņēmums

Уже с первого взгляда подозрительным кажется то, что люди делятся скриншотом, а не гиперссылкой, и на это есть причина. Американское издание KOB 4 не публиковало ни такой новости, ни такого поста в Twitter, что подтвердило само. Однако использованное в соцсетях изображение - это переделанный скриншот публикации издания в Twitter от 12 января о начале упомянутого исследования о связи использования газовых плит с заболеванием детей астмой.

A study published in late 2022 found 12.7% of childhood asthma cases are linked to homes with a gas stove. https://t.co/N62aFdiI9O — KOB 4 (@KOB4) January 12, 2023

Ни в упомянутой новости, ни в исследовании, на которое в ней ссылаются, вообще не упомянута связь сердчечно-сосудистых заболеваний с использованием газовых плит.

С упомянутой публикацией в американском медицинском журнале можно ознакомиться здесь.

В итоге можно сделать вывод, что кто-то пытался подлить масла в и так уже жаркие дискуссии о газовых плитах, распространяя фейковые новости.