Администрация президента США Джо Байдена вопреки своей прежней позиции склоняется к тому, чтобы передать Украине пока не определенное количество танков Abrams, чтобы тем самым снять возражения Германии против поставок немецких танков Leopard 2. Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на Wall Street Journal.
СМИ: Америка может передать Украине танки Abrams
Такую же информацию передал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.
По словам источников, о поставках танков Abrams в Украину может быть объявлено уже на этой неделе.
Официально Белый дом отказался от комментариев, уточняет Wall Street Journal.
Как сообщалось ранее, правительство Германии отказывалось передавать Украине собственные танки Leopard 2 и разрешать их реэкспорт третьим странам, таким как Польша и Финляндия, если США, со своей стороны, не согласятся передать Украине танки Abrams.
Ранее в Пентагоне исключали поставки танков, аргументируя тем, что танки Abrams слишком сложны в обслуживании. Например, они работают на реактивном топливе, а не на дизельном, как все остальные.
Но, по словам источников Wall Street Journal, позиция администрации начала меняться после телефонного разговора президента Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем 17 января.
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