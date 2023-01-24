СМИ: Америка может передать Украине танки Abrams

Такую же информацию передал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.

По словам источников, о поставках танков Abrams в Украину может быть объявлено уже на этой неделе.

Официально Белый дом отказался от комментариев, уточняет Wall Street Journal.

Как сообщалось ранее, правительство Германии отказывалось передавать Украине собственные танки Leopard 2 и разрешать их реэкспорт третьим странам, таким как Польша и Финляндия, если США, со своей стороны, не согласятся передать Украине танки Abrams.

Ранее в Пентагоне исключали поставки танков, аргументируя тем, что танки Abrams слишком сложны в обслуживании. Например, они работают на реактивном топливе, а не на дизельном, как все остальные.

Но, по словам источников Wall Street Journal, позиция администрации начала меняться после телефонного разговора президента Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем 17 января.