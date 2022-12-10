В США заговорили о передаче Украине Leopard 2. Что могут эти танки в войне?

По данным Breaking Defense, всего за время действия программы Ringtausch Германия передала странам-донорам Украины 109 боевых машин в обмен на поставку в Украину 138 танков и БМП.

Хотя эту программу критикуют - за недостаточную, по мнению экспертов, компенсацию со стороны Германии. Например, Чехия в обмен на 40 танков Т-72 получила всего 14 Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину Büffel. Однако все равно Украина получила бронетехнику, в которой она остро нуждается.

Когда дело доходит до прямых поставок танков, то Германия, как и другие западные страны, предпочитают воздерживаться. Почему? В конце октября американское издание The Atlantic опубликовало материал, в котором обсудило распространенные аргументы против таких поставок.

Обычно минусами, которые препятствуют поставкам тяжелого наступательного оружия в Украину, называют проблемы с обслуживанием и опасения осложнения отношений с Россией. Действительно, пункты обслуживания (например, самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000) находятся в Польше, куда приходится возить эту технику для ремонта и восстановления.

Танки, которые будут действовать на передовой, будут нуждаться в ремонте еще больше, а то обслуживание, которое можно производить в полевых условиях, все равно потребует поставок запчастей. Логистика в такой ситуации будет очень дорогостоящей и сложной.