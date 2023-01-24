Концерн Rheinmetall готов поставить Украине 139 танков Leopard

По его словам, в данный момент у концерна есть 22 танка Leopard 2A4, которые он готов подготовить к использованию и поставить Украине. На ремонт этих танков потребуется почти год, и их поставка возможна в конце этого или начале следующего года.

Еще 29 танков Leopard 2A4, предусмотренных для "ротационного обмена", будут готовы в апреле или мая этого года. Кроме того, концерн сможет передать Украине и 88 танков Leopard 1.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус 20 января сообщил, что у западных союзников нет единогласного мнения по поводу поставке современных танков Украине. Он потребовал провести аудит резервов танков Leopard 2 на случая "положительного решения".