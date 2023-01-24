Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов поставить Украине 139 танков Leopard, если это позволит сделать правительство Германии, рассказал медиагруппе RND представитель концерна.
Концерн Rheinmetall готов поставить Украине 139 танков Leopard
Концерн Rheinmetall готов поставить Украине 139 танков Leopard
По его словам, в данный момент у концерна есть 22 танка Leopard 2A4, которые он готов подготовить к использованию и поставить Украине. На ремонт этих танков потребуется почти год, и их поставка возможна в конце этого или начале следующего года.
Еще 29 танков Leopard 2A4, предусмотренных для "ротационного обмена", будут готовы в апреле или мая этого года. Кроме того, концерн сможет передать Украине и 88 танков Leopard 1.
Новый министр обороны Германии Борис Писториус 20 января сообщил, что у западных союзников нет единогласного мнения по поводу поставке современных танков Украине. Он потребовал провести аудит резервов танков Leopard 2 на случая "положительного решения".
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