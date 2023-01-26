"Как только я пересеку границу - я присяду на 8 лет": российский стендапер о жизни в Эстонии

Алексей Шупляков Фото: Промо

В прямом эфире "Лимонад-шоу" боролись с упадническим настроением качественными советами от психолога Кристины Прониной и изящным юмором от стендапера, соведущего шоу "АЧС" на YouTube-канале "Разговорный Жанр" Алексея Шуплякова.

Алексей Шупляков жил в Москве, Петербурге, Тбилиси, Афинах. В Таллинн переехал в марте 2022 года.

Окончил Литературный институт им. Горького по специальности "литературный работник", но так до конца и не понял, что означает эта специальность.

Соведущий шоу "АЧС" на канале "Разговорный Жанр", стендап-комик, сценарист, автор рассказов.

Работал курьером, заправщиком, продавцом книг, копирайтером, помощником юриста, менеджером по рекламе, трафик-менеджером, директологом, интернет-маркетологом, сценаристом YouTube-проектов.

4 года работал на YouTube-канале "Навальный Live" сценаристом.