Oxxxymiron: учеба в Оксфорде, экс-девушка из Риги, громкие баттлы и статус "иноагента"

Псевдоним Oxxxymiron - это отсылка к настоящему имени артиста и литературному термину "оксюморон". Тройное "x" говорит о частом использовании нецензурной лексики в его треках.

Мирон Федоров появился на хип-хоп-сцене в 2008 году, его популярность не падает до сих пор, фанаты наизусть заучивают хиты, а некоторые даже делают татуировки с его портретом.