Oxxxymiron: учеба в Оксфорде, экс-девушка из Риги, громкие баттлы и статус "иноагента"

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31 января день рождения отметил популярный российский рэпер Oxxxymiron (Оксимирон). Его настоящее имя - Мирон Федоров. Рассказываем о нем в рубрике "Звезда недели".
31 января день рождения отметил популярный российский рэпер Oxxxymiron (Оксимирон). Его настоящее имя - Мирон Федоров. Рассказываем о нем в рубрике "Звезда недели".
Оксимирона порой сравнивают с Эминемом, из-за их трудного пути к славе.
Псевдоним Oxxxymiron - это отсылка к настоящему имени артиста и литературному термину "оксюморон". Тройное "x" говорит о частом использовании нецензурной лексики в его треках.
Мирон Федоров появился на хип-хоп-сцене в 2008 году, его популярность не падает до сих пор, фанаты наизусть заучивают хиты, а некоторые даже делают татуировки с его портретом.
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