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Oxxxymiron: учеба в Оксфорде, экс-девушка из Риги, громкие баттлы и статус "иноагента"

Звезда недели
rus.tvnet.lv
Oxxxymiron: учеба в Оксфорде, экс-девушка из Риги, громкие баттлы и статус "иноагента"
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Учеба в Оксфорде

31 января день рождения отметил популярный российский рэпер Oxxxymiron (Оксимирон). Его настоящее имя - Мирон Федоров. Рассказываем о нем в рубрике "Звезда недели"

Оксимирона порой сравнивают с Эминемом, из-за их трудного пути к славе.

Псевдоним Oxxxymiron - это отсылка к настоящему имени артиста и литературному термину "оксюморон". Тройное "x" говорит о частом использовании нецензурной лексики в его треках.

Мирон Федоров появился на хип-хоп-сцене в 2008 году, его популярность не падает до сих пор, фанаты наизусть заучивают хиты, а некоторые даже делают татуировки с его портретом.

Оксимирон
Оксимирон Фото: Кадр из видео

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Учеба в Оксфорде
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