В РФ у Пугачевой не осталось имущества, а Валерий Меладзе потерял бизнес?

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Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. Что на этот раз о Пугачевой и Меладзе писала желтая пресса?
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. Что на этот раз о Пугачевой и Меладзе писала желтая пресса?
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
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