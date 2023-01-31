Покупателям подержанных машин нужно будет предоставлять информацию в СГД

СГД констатировала, что к первичной регистрации автомобилей в Латвии привлекают физических лиц, посредничество которых используют юридические лица,

с целью скрыть полученные от хозяйственной деятельности предприятия доходы.

Сокрытие полученных доходов негативно влияет не только на госбюджета и качество жизни общества, но и на предпринимательскую деятельность, что выражается в нечестной налоговой конкуренции.

Поправки предусматривают установить обязанность предоставлять необходимый объем информации,

чтобы обеспечить СГД возможность осуществить оценку рисков, снизить количество случаев неуплаты налогов в сфере торговли подержанными транспортными средствами и предотвратить уклонение от уплаты налогов.

Законопроект разработан в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения, СГД, Министерством сообщения и обществом Auto asociācija. Он включен в пакет законопроектов, сопровождающих законопроект госбюджета.