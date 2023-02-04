Кто выступит за бойкот Олимпиады в Париже, если там будут россияне?

Напомним, недавно Международный олимпийский комитет (МОК) предложил оценить возможности того, как спортсмены из России и Беларуси могли бы вернуться в международные соревнования. Эта идея, ожидаемо, подверглась критике.

Хотя МОК после этого уточнил, что запреты для российских и белорусских спортсменов всё ещё в силе, Литва, Латвия, Эстония, Польша и, конечно же, Украина объявили, что они будут бойкотировать Олимпиаду 2024 года, даже если российские и белорусские спортсмены выступят там под нейтральным флагом.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что примерно 40 стран готовы выступить против участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх-2024.

"Я не думаю, что нам придётся принимать трудные решения перед Олимпиадой. Если мы будем бойкотировать Игры, коалиция, частью которой мы будем, будет достаточной, чтобы сделать проведение Игр бессмысленным", - сказал Бортничук.