Всё больше стран выступает за бойкот Олимпийских игр 2024 года в Париже, если туда допустят российских спортсменов.
Кто выступит за бойкот Олимпиады в Париже, если там будут россияне?
Напомним, недавно Международный олимпийский комитет (МОК) предложил оценить возможности того, как спортсмены из России и Беларуси могли бы вернуться в международные соревнования. Эта идея, ожидаемо, подверглась критике.
Хотя МОК после этого уточнил, что запреты для российских и белорусских спортсменов всё ещё в силе, Литва, Латвия, Эстония, Польша и, конечно же, Украина объявили, что они будут бойкотировать Олимпиаду 2024 года, даже если российские и белорусские спортсмены выступят там под нейтральным флагом.
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что примерно 40 стран готовы выступить против участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх-2024.
"Я не думаю, что нам придётся принимать трудные решения перед Олимпиадой. Если мы будем бойкотировать Игры, коалиция, частью которой мы будем, будет достаточной, чтобы сделать проведение Игр бессмысленным", - сказал Бортничук.
В Олимпийских играх в Токио приняли участие 206 национальных делегаций. В случае, если примерно 40 государств-членов фактически бойкотируют Игры, на Олимпиаде в Париже не будет почти пятой части всех сборных. Это действительно угрожало бы Олимпийским играм, особенно если их бойкотируют такие спортивные державы, как Великобритания, США и Канада.
Против участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже даже под нейтральным флагом выступает также Дания. Об этом заявил министр культуры страны Якоб Энгель-Шмидт.
"Официальная позиция Дании состоит в том, что мы не должны колебаться в отношении России. Линия правительства ясна. России необходимо запретить участие во всех международных спортивных соревнованиях, пока продолжается её нападение на Украину", - сказал Энгель-Шмидт.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце января написал письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи с позицией МОК, призвав организацию не допускать Россию на Игры.
"Готовясь к парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать её или какое-либо другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма", - подчеркнул украинский президент.
2 февраля президент МОК Томас Бах заявил, что угрозы бойкота Олимпийских игр противоречат основам олимпийского движения и принципам.
"Как показала история, предыдущие бойкоты не достигали политических целей, а наказывали спортсменов из конкретных стран", - добавил Бах.
Бессмысленность предложенного МОК принципа "нейтральных флагов" обозначила белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на Australian Open. "Все и так знают, что я белоруска", - сказала теннисистка.
Руководство парижской Олимпиады уже заявило, что будет уважать решение, принятое МОК по вопросу спортсменов из России и Беларуси.
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