Ирбе о МОК: Там деньги говорят гораздо громче достижений и целей

Проведя в спорте большую часть жизни, Ирбе не удивлён действиями МОК, так как считает, что для России двери всегда были открыты.

"Там деньги говорят куда громче достижений и целей. И вообще, спорт сейчас очень направлен на коммерцию, что может быть даже неплохо, так как допинг становится более открытым и полулегальным. Изображают, что с ним борются. Это мы видим в скандале с Российским антидопинговым агентством, и якобы борются, но приглашают обратно, - пояснил Ирбе. - Там ничего не изменилось, там вообще нет никаких открытых дверей. Как ты можешь говорить о возвращении на Олимпиаду, если антидопинговое дело ещё не закрыто?"

В качестве прекрасного решения Ирбе видит бегражданство российских спортсменов и их участие в Олимпийских играх без паспорта своего государства. Он считает, что если они снова примут российское гражданство, пока Россия не выполнила обязательства перед украинским народом и перед миром, заплатив за всё, что уничтожила в Украине, и за потерянные жизни, представлять Россию им должно быть запрещено.