Мэр Огре принес извинения жителям Латвии

Хелманис заявил, что эмоционально устал и поэтому неправильно понял вопросы журналистов. Он также подчеркнул, что не хотел никого вводить в заблуждение.

Мэр говорит, что он не отрицает встречи с Петром Авеном, так как хотел показать жителям Огре, насколько прекрасна выставка "Рижский художественный фарфор с 1925 по 1940 год", которая является частью частной коллекции попавшего под санкции предпринимателя.

Как сообщалось, выставку под названием "Рижский художественный фарфор с 1925 по 1940 год" в главном выставочном зале Огрского музея должны были открыть в среду, 1 февраля. Но открытие так и не состоялось.

Как подчеркивается в программе Nekā personīga, запланированный показ этой выставки стал неприятным сюрпризом как для правительства, так и для членов партии Хелманиса. Что касается занимаемых Хелманисом должностей, то Нацобъединение не будет призывать политика покинуть какую-либо из них.

Отвечая на вопрос партнеров по коалиции, председатель фракции "Объединенного списка" (ОС) в Сейме Эдгар Таварс отметил, что возглавляемая им Партия зеленых Латвии вместе с Национальным объединением сформировала общий список, который был избран в самоуправление Огре. Таварс лично знаком с Хелманисом, а также с его позицией по поводу ужасов, причиненных Россией в войне в Украине.

Таварс указал, что мэр Огре вроде бы отдал свою машину на передовую, чтобы помочь Украине, а также помогает другими способами, чтобы Украина победила.

Ссылаясь на беседы с другими коллегами, Таварс подчеркнул, что "без малейшей тени сомнения, Хелманис на той стороне, где весь цивилизованный мир (...) - на стороне Украины".