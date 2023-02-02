В среду, 1 февраля, открытие запланированной в Огре выставки фарфора так и не состоялось. Идея выставить фарфор, принадлежащий находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Петру Авену, возникла у руководителя самоуправления Эгила Хелманиса (Национальное объединение). Однако против этой выставки выступил как председатель правления Нацобъединения Райвис Дзинтарс, так и МИД и многие другие, сообщает LTV.
В Огре отменена выставка фарфора находящегося под санкциями Петра Авена
Огрский музей истории и искусства, в котором планировалось мероприятие, от отмененной в последний момент выставки дистанцировался, указав, что особо ее проводить из-за владельца коллекции не хотел сам.
Однако музей принадлежит самоуправлению и получает от него финансирование. Из-за решение мэра пришлось отменить и запланированную ранее другую выставку.
"Во время, когда происходит безжалостное вторжение России в Украину, для музея недопустим призыв не смешивать искусство с политикой", - указали LTV в музее.
Организацию выставки принадлежащей Авену коллекции фарфора взяло на себя самоуправление Огрского края. В свою очередь задачей музея было подготовить помещение и инвентарь.
Хелманис сам принял решение и об отмене выставки в день ее открытия.
Впрочем, сам он по-прежнему считает, что, не видя это искусство, мы вводим санкции против собственной культуры.
Это мнение в виде плаката было повешено у входа в выставочный зал музея.
Мэр Огре лично обратился в фонд Петра Авена, чтобы организовать выставку. Это подтвердил директор фонда Игорь Басс.
"Наша проблема в том, что нам часто просто нравится забрасывать кого-нибудь камнями. Создавать какую-то истерику. Несмотря на то, насколько это выгодно нам самим как национальному государству. У меня есть строгая уверенность, что художественные работы наших великих людей являются нашими основными ценностями. Их надо видеть", - сказал Хелманис.
В свою очередь Служба национальной безопасности (VDD) выразила противоположное мнение, указав, что выставка, связанная с находящимися под санкциями лицами, не соответствует национальным интересам Латвии.
"Это как в латвийском, так и международном сообществе может вызвать вводящее в заблуждение представление о выражении поддержки приближенной к преступному режиму Кремля персоне", - прокомментировали в VDD.
В службе также указали, что находящимся под санкциям лицам запрещено прямым или непрямым образом делать доступными финансовые средства или хозяйственные ресурсы.
Кроме того, в случае, если коллекция фарфора была бы привезена в музей, можно было бы оценить, не была ли нарушена регула Евросоюза, за нарушение которой может грозить уголовная ответственность.
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