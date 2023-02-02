В Огре отменена выставка фарфора находящегося под санкциями Петра Авена

Огрский музей истории и искусства, в котором планировалось мероприятие, от отмененной в последний момент выставки дистанцировался, указав, что особо ее проводить из-за владельца коллекции не хотел сам.

Однако музей принадлежит самоуправлению и получает от него финансирование. Из-за решение мэра пришлось отменить и запланированную ранее другую выставку.

"Во время, когда происходит безжалостное вторжение России в Украину, для музея недопустим призыв не смешивать искусство с политикой", - указали LTV в музее.

Организацию выставки принадлежащей Авену коллекции фарфора взяло на себя самоуправление Огрского края. В свою очередь задачей музея было подготовить помещение и инвентарь.

Хелманис сам принял решение и об отмене выставки в день ее открытия.

Впрочем, сам он по-прежнему считает, что, не видя это искусство, мы вводим санкции против собственной культуры.

Это мнение в виде плаката было повешено у входа в выставочный зал музея.

Фото: Zanda Ozola-Balode/Latvijas Televīzija

Мэр Огре лично обратился в фонд Петра Авена, чтобы организовать выставку. Это подтвердил директор фонда Игорь Басс.