Национальное объединение (НО) считает, что встреча председателя Огрской городской думы Эгила Хелманиса (НО) с российским миллиардером Петром Авеном, и ранее запланированная выставка произведений искусства, принадлежащих Авену, является ошибкой. Об этом сообщил заместитель председателя фракции Национального объединения в Сейме Юргис Клотиньш.
Нацобъединение: встреча мэра Огре с Авеном была ошибкой
В коллегии Нацобъединения и во фракции Сейма сложилось единое мнение, что действия Эгила Хелманиса были ошибкой, пояснил Клотиньш.
Что касается занимаемых Хелманисом должностей, то Нацобъединение не будет призывать политика покинуть какую-либо из них.
Согласно сообщениям, мэр Огре в декабре прошлого года встретился с российским миллиардером Петром Авеном, на которого распространяются санкции Европейского Союза, сообщает программа Nekā personīga.
Об этом свидетельствуют фотографии, где видно, что мэр Огрского края Эгил Хелманис в декабре встречался с Петром Авеном в его собственности в Латвии. Встречу оба подтверждают. Письма поддержки Авену писали экс-президент Берзиньш, а также бывшие министры Ронис и Биркавс, сообщает передача Nekā personīga.
Показом коллекции произведений искусства находящегося под санкциями гражданина Латвии и России Петра Авена мэр Огрского края Эгил Хелманис планировал отметить юбилей Огре.
Против такой выставки выступили как члены партии Хелманиса (Национальное объединение), так и Министерство иностранных дел, и в последний момент выставка была отменена.
Выставка работ из личной коллекции подверженного санкциям человека могла бы создать как в Латвии, так и в международном сообществе ошибочное представление о выражении поддержки лицу, приближенному к российскому преступному режиму. В распоряжении Nekā personīga есть также фотографии, которые свидетельствуют о том, что мэр Огрского края сам встречался с Петром Авеном.
Ранее RUS TVNET писал, что в Огрском музее должна была пройти выставка фарфора из коллекции Петра Авена.
Петр Авен - один из олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина. Он является акционером Alfa Group, в которую входит один из крупнейших российских банков Alfa Bank. Авен был в кругу 50 самых богатых предпринимателей России, которые регулярно встречались с хозяином Кремля, в том числе и 24 февраля прошлого года.
Его дружба с Путиным зародилась в начале 90-х годов, когда, будучи министром внешних экономических связей, он помог Путину, тогдашнему заместителю мэра Санкт-Петербурга, прикрыть коррупционную аферу с фиктивной поставкой городу продовольствия на сумму 100 миллионов долларов. Старшая дочь Путина Мария руководила благотворительным проектом Alfa-Endo, финансируемым Alfa Bank.
В Латвии у Авена заморожены не только банковские активы, но и недвижимость в Риге на улице Валдемара, где он начал выставлять свою коллекцию фарфора и искусства. А также почти 60 гектаров земли в Лаздонской волости и его современное поместье Клаугю с несколькими зданиями и вертолетной площадкой.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!