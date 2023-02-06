Нацобъединение: встреча мэра Огре с Авеном была ошибкой

Ранее RUS TVNET писал, что в Огрском музее должна была пройти выставка фарфора из коллекции Петра Авена.

Петр Авен - один из олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина. Он является акционером Alfa Group, в которую входит один из крупнейших российских банков Alfa Bank. Авен был в кругу 50 самых богатых предпринимателей России, которые регулярно встречались с хозяином Кремля, в том числе и 24 февраля прошлого года.

Его дружба с Путиным зародилась в начале 90-х годов, когда, будучи министром внешних экономических связей, он помог Путину, тогдашнему заместителю мэра Санкт-Петербурга, прикрыть коррупционную аферу с фиктивной поставкой городу продовольствия на сумму 100 миллионов долларов. Старшая дочь Путина Мария руководила благотворительным проектом Alfa-Endo, финансируемым Alfa Bank.

В Латвии у Авена заморожены не только банковские активы, но и недвижимость в Риге на улице Валдемара, где он начал выставлять свою коллекцию фарфора и искусства. А также почти 60 гектаров земли в Лаздонской волости и его современное поместье Клаугю с несколькими зданиями и вертолетной площадкой.