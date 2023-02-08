От тускло-желтого до ярко-оранжевого: что влияет на цвет яичного желтка?

В яичном желтке также имеется витамин D, и желток часто называют рекордсменом по солнечному витамину, так как в 100 граммах этого продукта содержится 6 мкг витамина D. Витамин D в организме человека укрепляет кости и зубы, а также иммунную систему. Особенно важно принимать витамин D в северных странах, где редко светит солнце, в том числе в Латвии.

Почему цвет яичных желтков может быть разным и что это говорит о яйце?

Желток в основном отражает питание курицы, а не указывает на питательную ценность яйца или количество витаминов в нем.

В домашних условиях, если кур кормить травой, морковью или паприкой, яичный желток обязательно будет ярче и темнее желтого цвета, но на питательную ценность и количество витаминов в яйцах это не влияет.

При добавлении кукурузы, которая обеспечивает куриный корм натуральными каротиноидами (природными пигментами), яичный желток приобретает более интенсивный цвет. Если в корм не добавлять кукурузу, желток будет бледнее. В других странах в корм добавляют искусственные бета-каротиноиды, благодаря которым яичный желток может окрашиваться в яркий и даже темно-желтый (почти оранжевый) оттенок, но это чаще всего создает ложное впечатление о ценности яйца.