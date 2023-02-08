Вы замечали, сколько разных оттенков бывает у яичных желтков? От тускло-желтого до насыщенно-оранжевого. И да, это возможно даже в рамках одной упаковки.
От тускло-желтого до ярко-оранжевого: что влияет на цвет яичного желтка?
Директор по коммуникациям и развитию Balticovo Томс Аушкапс вместе с ветеринарами и зоотехниками компании помогли порталу Receptes.lv найти ответы на вопросы, почему цвет яичных желтков различается, что именно полезно в яичных желтках и как меняется их пищевая ценность в зависимости от цвета.
О яичных желтках и их пищевой ценности
Яичный желток является очень ценной частью яйца. Желток занимает 1/3 яйца. 2/3 - белок. Состав желтка яйца среднего размера примерно таков: 10 граммов воды, 3 грамма белка, 6 граммов жира, 0,3 грамма минеральных веществ и витаминов, 0,125 грамма углеводов. Большая часть жиров состоит из ненасыщенных жирных кислот, включая жирные кислоты омега-3 и омега-6.
Желток содержит питательные вещества, необходимые организму, такие как цинк, селен, ретинол и токоферолы. Яичный желток содержит витамины A, D, E, B3, B6 и B12.
Витамин А в одном яйце обеспечивает 50% рекомендуемой суточной нормы.
Витамины группы В в яичном желтке - очень важный элемент для работы мозга и нервной системы, в том числе сердца. Особо следует отметить витамин В4, или холин, содержание которого в яичном желтке превышает суточную норму в 4 раза. Исследования показали, что люди, потребляющие достаточное количество холина, обладают лучшей памятью и более острым умом.
В яичном желтке также имеется витамин D, и желток часто называют рекордсменом по солнечному витамину, так как в 100 граммах этого продукта содержится 6 мкг витамина D. Витамин D в организме человека укрепляет кости и зубы, а также иммунную систему. Особенно важно принимать витамин D в северных странах, где редко светит солнце, в том числе в Латвии.
Почему цвет яичных желтков может быть разным и что это говорит о яйце?
Желток в основном отражает питание курицы, а не указывает на питательную ценность яйца или количество витаминов в нем.
В домашних условиях, если кур кормить травой, морковью или паприкой, яичный желток обязательно будет ярче и темнее желтого цвета, но на питательную ценность и количество витаминов в яйцах это не влияет.
При добавлении кукурузы, которая обеспечивает куриный корм натуральными каротиноидами (природными пигментами), яичный желток приобретает более интенсивный цвет. Если в корм не добавлять кукурузу, желток будет бледнее. В других странах в корм добавляют искусственные бета-каротиноиды, благодаря которым яичный желток может окрашиваться в яркий и даже темно-желтый (почти оранжевый) оттенок, но это чаще всего создает ложное впечатление о ценности яйца.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!