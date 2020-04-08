Коричневые и белые яйца: чем отличаются?

Миф или правда, что куриные яйца с коричневой скорлупой лучше, чем с белой? И правда ли, что для "пасхальной битвы" лучше выбирать коричневые яйца, потому что они крепче? Отвечает портал Food in my room.
Белые или коричневые - от чего это зависит?
Ответ прост: есть разные породы кур, и именно это влияет на цвет яиц. Куры с белыми перьями и светлыми ушными мочками несут белые яйца. В свою очередь, курицы с красновато-коричневым оперением и красными ушными мочками дают коричневые.
Существуют также особые породы курочек, которые несут пёстрые и даже голубоватые яйца. Но таких яиц на полках магазинов не встретить.
Галерея: Пасха! (фото из архива TVNET)
Правда ли, что белые яйца лучше?
Признано, что цвет скорлупы яиц не является фактором указывающим на качество яиц. Если речь идёт о том, какие вкуснее и полезнее - скорлупа никакой роли тут не играет.
Скорлупа коричневых яиц крепче: миф или правда?
Мнение экспертов в этом вопросе единогласно - крепость и толщина скорлупы обоих видов яиц абсолютно одинаковы. Однако, по правде говоря, есть другие факторы, которые могут повлиять на эти параметры. Главной причиной может служить возраст куры. Чем моложе курочка, тем твёрже скорлупа яиц.