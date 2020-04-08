Коричневые и белые яйца: чем отличаются?

Белые или коричневые - от чего это зависит?

Ответ прост: есть разные породы кур, и именно это влияет на цвет яиц. Куры с белыми перьями и светлыми ушными мочками несут белые яйца. В свою очередь, курицы с красновато-коричневым оперением и красными ушными мочками дают коричневые.

Существуют также особые породы курочек, которые несут пёстрые и даже голубоватые яйца. Но таких яиц на полках магазинов не встретить.

Галерея: Пасха! (фото из архива TVNET)

Правда ли, что белые яйца лучше?

Признано, что цвет скорлупы яиц не является фактором указывающим на качество яиц. Если речь идёт о том, какие вкуснее и полезнее - скорлупа никакой роли тут не играет.

Скорлупа коричневых яиц крепче: миф или правда?