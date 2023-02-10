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Эштон Кутчер оглох на одно ухо из-за редкого заболевания

rus.tvnet.lv
Эштон Кутчер оглох на одно ухо из-за редкого заболевания
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Эштон Катчер
Эштон Катчер Фото: REUTERS/Mario Anzuoni/Scanpix

45-летний Эштон Кутчер (Ashton Kutcher) в беседе с журналистами признался, что практически не слышал фотографов на красной дорожке из-за проблем со слухом, пишет Super.ru.

В 2019 году голливудский актер Эштон Кутчер перенес крайне редкую форму васкулита и стал хуже видеть и слышать. За несколько лет он смог восстановить здоровье и вернуться к работе, но продолжает страдать от последствий.

Недавно он странно вел себя на красной дорожке с партнершей по съемкам Риз Уизерспун

"Я плохо слышу, в одном ухе - почти ничего. Я не понимаю, кто зовет меня, но понимаю, что голосов много: "Риз! Эштон! Сюда! Посмотри вот так!" В определенный момент ты такой: "Боже, так вот где это... Смотреть на камеру? Понял. Мы закончили? Потрясающе", - рассказал он в подкасте Chicks in the Office.

Кроме этого  не хотел, чтобы их с Риз заподозрили в романе. 

Напомним, два года назад у американского актера Эштона Кутчера диагностировали редкую форму васкулита. Из-за этого воспаление стенок кровеносных сосудов он мог ослепнуть, оглохнуть и потерять способность ходить.

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