Эштон Кутчер оглох на одно ухо из-за редкого заболевания

В 2019 году голливудский актер Эштон Кутчер перенес крайне редкую форму васкулита и стал хуже видеть и слышать. За несколько лет он смог восстановить здоровье и вернуться к работе, но продолжает страдать от последствий.

Недавно он странно вел себя на красной дорожке с партнершей по съемкам Риз Уизерспун.

"Я плохо слышу, в одном ухе - почти ничего. Я не понимаю, кто зовет меня, но понимаю, что голосов много: "Риз! Эштон! Сюда! Посмотри вот так!" В определенный момент ты такой: "Боже, так вот где это... Смотреть на камеру? Понял. Мы закончили? Потрясающе", - рассказал он в подкасте Chicks in the Office.

Кроме этого не хотел, чтобы их с Риз заподозрили в романе.

Напомним, два года назад у американского актера Эштона Кутчера диагностировали редкую форму васкулита. Из-за этого воспаление стенок кровеносных сосудов он мог ослепнуть, оглохнуть и потерять способность ходить.