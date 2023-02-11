Хотя королевская семья остается нейтральной в отношении мемуаров принца Гарри "Запасной" (Spare), опубликованных ранее в январе, такая реакция королевской семьи неискренняя.
Ненависть или равнодушие? Реакция королевской семьи на мемуары принца Гарри
Как сообщалось, книга герцога Сассекского содержала шокирующие утверждения, начиная с предполагаемого физического нападения принца Уильяма на младшего брата и заканчивая неосторожными высказываниями о жизни людей.
"Все это так ужасно, - сказал People инсайдер из королевской семьи. - Коронация должна быть радостным событием, но этот скандал отбрасывает огромную тень".
Королевская семья публично не комментировала книгу Гарри - принц Уэльский и принцесса проигнорировали выкрикиваемые вопросы журналиста во время одного из выходов, а король Карл III и королева-консорт хранят молчание, когда кто-то спрашивает об этом.
"Они не хотели раздувать пламя спора, - говорит королевский корреспондент Валентина Лоу, автор книги "Придворные" (Courtiers). - Они знают, что все, что будет сказано в заявлении, лишь углубит конфликт. Они хотели, чтобы он [скандал] утих как можно быстрее. Чем дольше он будет продолжаться, тем меньше надежды на урегулирование".
Галерея: Герцог и герцогиня Сассекские на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II
Но ходят слухи, что "Уильям очень расстроен и ему нужно время, чтобы успокоиться", - говорит источник, близкий к королевской семье.
Несмотря на общественное молчание, ведутся дискуссии о том, как примирить герцогов Сассекских с королевской семьей, ведь уже наступила "усталость" от последствий отчуждения братьев, и в какой-то момент она должна завершиться.
Сейчас все внимание будет обращено на коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы 6 мая, куда приглашены также герцоги Сассекские.
Когда принца Гарри спросили, будет ли он присутствовать на коронации, он сказал ITV: "С этого момента многое может случиться. Но, знаете, дверь всегда открыта. Мяч на их стороне. Предстоит обсудить многое, и я очень надеюсь, что они готовы сесть и поговорить об этом".
В нынешней ситуации до этого еще далеко. "Проблема в том, что [Сассекские] хотят капитуляции и извинений от дворца, но это довольно сложно когда "воспоминания расходятся", - сказал изданию People источник, близкой к королевской семье.
Королевский историк Роберт Лейси комментирует: "Почти оскорбительно спрашивать: "Когда они помирятся и обнимутся?". У них было несколько очень серьезных ссор. Но платиновый юбилей, а также похороны королевы и принца Филиппа доказали, что они могут отложить личную вражду в сторону во имя важного дела. И именно об этом будет коронация".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!