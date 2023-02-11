Ненависть или равнодушие? Реакция королевской семьи на мемуары принца Гарри

Несмотря на общественное молчание, ведутся дискуссии о том, как примирить герцогов Сассекских с королевской семьей, ведь уже наступила "усталость" от последствий отчуждения братьев, и в какой-то момент она должна завершиться.

Сейчас все внимание будет обращено на коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы 6 мая, куда приглашены также герцоги Сассекские.

Когда принца Гарри спросили, будет ли он присутствовать на коронации, он сказал ITV: "С этого момента многое может случиться. Но, знаете, дверь всегда открыта. Мяч на их стороне. Предстоит обсудить многое, и я очень надеюсь, что они готовы сесть и поговорить об этом".

В нынешней ситуации до этого еще далеко. "Проблема в том, что [Сассекские] хотят капитуляции и извинений от дворца, но это довольно сложно когда "воспоминания расходятся", - сказал изданию People источник, близкой к королевской семье.

Королевский историк Роберт Лейси комментирует: "Почти оскорбительно спрашивать: "Когда они помирятся и обнимутся?". У них было несколько очень серьезных ссор. Но платиновый юбилей, а также похороны королевы и принца Филиппа доказали, что они могут отложить личную вражду в сторону во имя важного дела. И именно об этом будет коронация".