Мемуары принца Гарри "Запасной" (Spare) уже доступны в Испании. В книге он рассказывает о своей жизни, отношениях с братом и другими членами королевской семьи, пишет Esquire.ru.
"Заткнись, Гарри": в соцсетях обсуждают скандальные мемуары принца Гарри
О чем мемуары Гарри?
Принц Гарри в своих мемуарах "Запасной" рассказал о драке со своим старшим братом принцем Уильямом.
В 2019 году в Лондоне между ним и Уильямом произошла драка из-за спора вокруг Меган Маркл. По его словам, старший брат схватил его за воротник и уронил на собачью миску, осколки от которой в итоге поранили его. В мемуарах также отмечается, что старший брат просил Гарри нанести ответный удар, но, как говорит сам младший принц, он отказался от этого.
38-летний принц назвал книгу "Запасной" - по своему прозвищу. Он отметил, что отец начал так называть его с самого дня его рождения.
Принц Гарри признался, что Карл III не любил проявлять эмоции, а на похоронах принцессы Дианы даже не обнял его. По его словам, отец лишь положил руку на его колено и сказал: "Все будет хорошо". Гарри также поделился, что в день смерти у него был шанс поговорить с мамой по телефону, но он не взял трубку, так как играл с Уильямом и кузенами. Сейчас он жалеет об этом.
Кроме того, он рассказал, что поддерживал общение с королевой Елизаветой II и после того, как покинул королевскую семью.
О смерти дедушки, принца Филиппа, королева сообщила ему по телефону. В последний раз Гарри разговаривал с Елизаветой II за четыре дня до ее смерти 8 сентября 2022 года. О кончине бабушки, по словам принца, он узнал из прессы.
Гарри также поделился воспоминаниями о бурной молодости: он лишился девственности с женщиной на 19 лет старше его, а в 17 лет периодически употреблял наркотики с друзьями.
В 2005 году Гарри попал на первые страницы СМИ из-за того, что пришел на вечеринку в костюме со свастикой. Он выбирал между формой пилота и нацистской формой. По его словам, Уильям и его супруга Кейт посоветовали выбрать более скандальный вариант.
Герцог Сассекский признался в своей книге, что во время военной службы в Афганистане убил 25 человек. По его словам, убийства не вызывали у него удовлетворения, но он не испытывал стыда.
"Большинство солдат не знают точно, сколько убийств на их счету. В ходе боевых действий ты часто стреляешь без разбора. Однако в эпоху серверов и ноутбуков все, что я делал в течение двух дежурств, записывалось и отмечалось временем", - рассказал он.
Реакция в соцсетях
Многие пользователи соцсетей раскритиковали Гарри после выхода его мемуаров и документального фильма "Гарри и Меган" на Netflix.
Утром 5 января в тренд попал хэштег #ShutUpHarry ("Заткнись, Гарри"), пишет New York Post. Под этим хэштегом пользователи шутят над принцем и оставляют негативные сообщения.
"Взрослый "военный" мужчина, который служил в Афганистане, написал книгу, в которой он ноет о том, что был в ужасе, когда его старший брат накричал на него", - пишут в Twitter.
Текст на картинке:
Я покинул королевскую семью, потому что это было пересечение "Шоу Трумана" и жизни в зоопарке.
Посмотрите на меня сейчас.
#ShutUpHarry pic.twitter.com/gwsUYUI1vn— Dr. Jimmy Yam (@JimmyJoeYam) January 4, 2023
Посмотри, Меган, весь мир говорит мне "Заткнись, Гарри". Это несправедливо.
Look Meggie, the whole of the internet is telling me to #ShutUpHarry. It’s so damned unfair. pic.twitter.com/5QUlqpKtZm— True Brit (@TimPierceUK) January 5, 2023
whose made this ahahaha I can’t with the internet 😂😂 #PrinceWilliamIsAKing #ShutUpHarry pic.twitter.com/CEKx9avLzY— Prince & Princess of Wales Support (@FanCambridges) January 5, 2023
Пожалуйста, пощади нас
Please #ShutUpHarry pic.twitter.com/EAhaThmbzK— AgathaCrusty (@YumCrustyBread) January 6, 2023
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