"Заткнись, Гарри": в соцсетях обсуждают скандальные мемуары принца Гарри

Кроме того, он рассказал, что поддерживал общение с королевой Елизаветой II и после того, как покинул королевскую семью.

О смерти дедушки, принца Филиппа, королева сообщила ему по телефону. В последний раз Гарри разговаривал с Елизаветой II за четыре дня до ее смерти 8 сентября 2022 года. О кончине бабушки, по словам принца, он узнал из прессы.

Гарри также поделился воспоминаниями о бурной молодости: он лишился девственности с женщиной на 19 лет старше его, а в 17 лет периодически употреблял наркотики с друзьями.

В 2005 году Гарри попал на первые страницы СМИ из-за того, что пришел на вечеринку в костюме со свастикой. Он выбирал между формой пилота и нацистской формой. По его словам, Уильям и его супруга Кейт посоветовали выбрать более скандальный вариант.

Герцог Сассекский признался в своей книге, что во время военной службы в Афганистане убил 25 человек. По его словам, убийства не вызывали у него удовлетворения, но он не испытывал стыда.

"Большинство солдат не знают точно, сколько убийств на их счету. В ходе боевых действий ты часто стреляешь без разбора. Однако в эпоху серверов и ноутбуков все, что я делал в течение двух дежурств, записывалось и отмечалось временем", - рассказал он.

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