Кокаин, колдунья и рукоприкладство Уильяма. Сенсационные утечки из мемуаров принца Гарри "Запасной"

25 убитых талибов

Гарри пишет, что в ходе службы пилотом вертолета в Афганистане в 2012-2013 гг. он лично принимал участие в шести боевых вылетах, каждый из которых поражал живые цели, но эти убийства принц считал оправданными. В общей сложности при его непосредственном участии были убиты 25 боевиков-талибов.

"Я совсем не горжусь этой статистикой, но и стыда по этому поводу не испытываю, - пишет принц. - В пылу и смятении битвы я не воспринимал этих 25 человек как людей. Это были пешки, убранные с доски. Плохие парни, от которых избавились до того, как они бы начали убивать хороших людей".

Prince Harry in Afghanistan in 2012 Фото: PA Media

Чарльз умолял Уильяма и Гарри не драться

Гарри вспоминает, как в 2021 году, после похорон деда - герцога Эдинбургского - они с Уильямом чуть не подрались.

Принц Чарльз в буквальном смысле встал между сыновьями и сказал: "Пожалуйста, мальчики, не отравляйте мне последние годы жизни".

О смерти бабушки Гарри узнал не от семьи, а из новостей

По словам принца Гарри, о смерти своей бабушки - королевы Елизаветы II - он узнал из новостей сайта Би-би-си. Когда ее состояние стало заметно ухудшаться, ему позвонил отец, и Гарри засобирался в дорогу - в шотландскую резиденцию королевы Балморал, где она находилась под наблюдением врачей.