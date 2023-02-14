Видео ⟩ Семья, в которой родилась тройня, не сразу получила обещанные 15 000 евро. Почему?

В 2021 году правительство Латвии предоставило семье пособие в размере 8 538 евро, потому что государство удержало подоходный налог с населения (IIN) с этого пособия.

В этом году было обещано, что Министерство благосостояния пополнит семейный счет на 15 000 евро, а налог в этот раз удерживаться не будет. Однако в день получения пособия обещание выполнено не было.

Вместо 15 000 евро, обещанных Министерством благосостояния, было зачислено 12 000 евро. Итак, с каждого младенца было вычтено по 1000 евро.

Сама семья отказалась комментировать ситуацию, заявив, что первый шок и разочарование уже прошли, так как ситуация оперативно разрешилась.

Ситуацию комментирует госсекретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс: "Прежде всего, я должен извиниться перед семьей за этот беспорядок. Надо сказать, что сотрудник допустил человеческую ошибку, потому что до 2020 года это пособие, которое выплачивалась в случае рождения тройни, облагалась налогом".

Как сообщалось, что во вторник, 7 февраля, правительство приняло решение о выплате единовременного пособия в размере 15 000 евро родителям тройняшек, родившихся в этом году в Рижском роддоме.

Единовременное социальное пособие предназначено семье, в которой родилась тройня, в целях материального обеспечения семьи, учитывая, что одновременное рождение и уход за тремя детьми требует значительно больше дополнительных средств.

В 2013 году единовременное социальное пособие было выплачено одной семье, в 2014 году - пяти семьям, в 2015 году - трем семьям, в 2016 году - двум семьям, в 2017 году - двум семьям, в 2018 году - четырем семьям, в 2019 году - одной семье, в 2020 году - одной семье, в 2021 году - одной семье.