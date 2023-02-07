Родителям тройняшек государство выплатит 15 000 евро

Первых тройняшек в этом году - двух мальчиков и девочку - в Рижском роддоме приняли в январе. Их родители - Дина и Янис из Стопинской волости, которые шесть лет назад уже родили первенца Яниса в Рижском родильном доме. Тройняшек назвали Эмиль, Анна и Микс.

Единовременное социальное пособие предназначено семье, в которой родилась тройня, в целях материального обеспечения семьи, учитывая, что одновременное рождение и уход за тремя детьми требует значительно больше дополнительных средств.

В 2013 году единовременное социальное пособие выплачивалось одной семье, в 2014 году - пяти семьям, в 2015 году - трем семьям, в 2016 году - двум семьям, в 2017 году - двум семьям, в 2018 году - четырем семьям, в 2019 году - одной семье, в 2020 году - одной семье, в 2021 году - одной семье.

Напомним, что в Рижском родильном доме, где происходит самое большое количество родов в Латвии, первый ребенок этого года появился на свет 1 января около 9:00 утра, и это была девочка. Об этом рассказала представитель Рижского роддома Байба Аузане.