Замурована в тесноте, скорчившись и съеденная сифилисом: судьба средневековой отшельницы

Это открытие поднимает вопрос о том, как религиозный отшельник мог заразиться венерическим заболеванием.

Скелет был найден в 2007 году в церкви Всех Святых в Йорке. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Medieval Archaeology, археологи считают, что это, скорее всего, останки леди Изабеллы Джерман, которая жила в уединении в церковной комнате в XV веке.

Что основательно удивило археологов, так это вид захоронения женщины, а именно она была замурована в скорченной позе. Считается, что в то время людей очень редко хоронили в таком положении.

"Место захоронения скелета также свидетельствует о том, что женщина была знатного происхождения, однако состояние захоронения крайне необычно для Средневековья", - пишут исследователи в заявлении.

Новое исследование предполагает, что странная поза была вызвана либо артритом, либо узким пространством, в котором она была замурована. Также есть вероятность, что она умерла в таком положении и так была похоронена из-за ригидности трупа.

Используя метод радиоуглеродного датирования, исследователи пришли к выводу, что женщина при жизни страдала артритом и сифилисом. Кроме того, симптомы заболевания, вероятно, были тяжелыми и заметными. Психическое здоровье женщины определенно пострадало.

Хотя исследователи могут только догадываться, как женщина заразилась венерическим заболеванием, живя в уединении, вполне вероятно, что она стала затворницей именно из-за болезни. Конечно, не исключено и изнасилование или какая-то любовная связь.

Эта женщина жила в период, когда физические симптомы различных болезней часто ассоциировались с грехом и Божьим наказанием, а нередко и наоборот - со статусом мученицы, избранной Богом.