Как сэкономить тепло в доме: простые советы для контроля расходов на отопление

Л. Мигла, исследовательница в области теплотехники, отмечает, что понимание обществом о том, как и зачем в системе отопления используется энергия, помогает эффективнее использовать теплоэнергию. "Ежедневные привычки могут помочь снизить потребление тепла на 10-20%. Каждый из нас сэкономил бы 1%, если бы на ночь задергивал шторы на окнах, в т.ч. убедившись, чтобы они не закрывали радиаторы. В большинстве многоквартирных домов нет индивидуального учета тепла, что означает, что выгоды от экономии делятся между всеми жильцами. Поэтому, чем больше соседей будут применять эти простые советы, тем ощутимее будет снижение расходов и счетов за отопление", - комментирует Л.Мигла.

Думая об экономии тепла, стоит обратить внимание на совсем простые жизненные ситуации и решения - например, какие шторы выбрать для своего дома. "При выборе штор нужно обратить внимание на ткань - шторы из более плотного материала лучше защищают от ветра, так же имеет значение и длина штор, а также то, чтобы они не закрывали радиаторы. Зимой нужно помнить, что сэкономить тепло можно не только закрывая окна на ночь, но и открывая шторы, когда светит солнце. В очень холодных и маленьких помещениях я рекомендую подумать о жалюзи. Жалюзи со специально разработанной сотовой структурой очень хорошо удерживают воздух и тепло в помещении. Нередко холод идет прямо из прихожей и от входной двери. В этом случае мы рекомендуем перед дверью повесить шторы из плотной ткани. Они задерживают ветер, а также не позволяют холодному воздуху проникнуть в комнату и сохраняют тепло в помещении", - комментирует Дарюс Римкус, руководитель отдела IKEA по дизайну интерьера.