С ростом цен на отопление стал актуальным вопрос - как сэкономить? Чтобы это сделать, не всегда нужно вкладывать большие средства, достаточно изменить ежедневные привычки и проявить немного творчества. Исследовательница в области теплотехники делится практическими советами, как сэкономить, сохраняя в доме комфортную температуру.
Как сэкономить тепло в доме: простые советы для контроля расходов на отопление
Снизьте температуру в комнате
"Чтобы снизить ежемесячные траты за отопление, важно приспособить систему отопления так, чтобы ее было можно регулировать в соответствии с реальным потреблением во время отопительного сезона. Эта возможность позволяет всем значительно сэкономить, поскольку вырабатывается ровно столько тепла, сколько нужно для конкретного домохозяйства. Снизив температуру в помещении только на 1 градус, можно уменьшить расходы на отопление до 5-10%", - говорит Лана Мигла, исследовательница в области теплотехники Рижского технического университета.
Как признается исследовательница, потребители часто недооценивают роль вентиляции в снижении затрат. Для экономии тепла окна закрыты и помещения не проветриваются. Однако как свидетельствуют исследования, основу жилищного фонда Латвии составляют устаревшие здания, чья естественная вентиляция не способна обеспечить необходимый обмен воздуха. Поэтому рекомендуется помещения проветривать, закрыв радиаторы, полностью открыв несколько окон, чтобы обеспечить быстрый обмен воздуха, а затем - закрыть окна. Таким образом в помещении произойдет проветривание, обеспечивая приток свежего воздуха. Предметы в помещении не успеют остыть, что позволит вскоре вернуть их первоначальную температуру.
Л. Мигла, исследовательница в области теплотехники, отмечает, что понимание обществом о том, как и зачем в системе отопления используется энергия, помогает эффективнее использовать теплоэнергию. "Ежедневные привычки могут помочь снизить потребление тепла на 10-20%. Каждый из нас сэкономил бы 1%, если бы на ночь задергивал шторы на окнах, в т.ч. убедившись, чтобы они не закрывали радиаторы. В большинстве многоквартирных домов нет индивидуального учета тепла, что означает, что выгоды от экономии делятся между всеми жильцами. Поэтому, чем больше соседей будут применять эти простые советы, тем ощутимее будет снижение расходов и счетов за отопление", - комментирует Л.Мигла.
Простое решение для сохранения тепла в помещении - шторы
Думая об экономии тепла, стоит обратить внимание на совсем простые жизненные ситуации и решения - например, какие шторы выбрать для своего дома. "При выборе штор нужно обратить внимание на ткань - шторы из более плотного материала лучше защищают от ветра, так же имеет значение и длина штор, а также то, чтобы они не закрывали радиаторы. Зимой нужно помнить, что сэкономить тепло можно не только закрывая окна на ночь, но и открывая шторы, когда светит солнце. В очень холодных и маленьких помещениях я рекомендую подумать о жалюзи. Жалюзи со специально разработанной сотовой структурой очень хорошо удерживают воздух и тепло в помещении. Нередко холод идет прямо из прихожей и от входной двери. В этом случае мы рекомендуем перед дверью повесить шторы из плотной ткани. Они задерживают ветер, а также не позволяют холодному воздуху проникнуть в комнату и сохраняют тепло в помещении", - комментирует Дарюс Римкус, руководитель отдела IKEA по дизайну интерьера.
Сохраняйте тепло, даже когда вы спите
Думая еще о других экономических решениях, стоит обратить внимание на такие текстильные изделия как ковры, одеяла и постельное белье. "Ковер - это хороший способ сделать дом еще уютнее и принести в него тепло даже в самую холодную погоду. Он выполняет не только эстетическую функцию, но и создает приятные ощущения, когда по нему ходишь, а также он помогает сохранять тепло поверхности пола. Это особенно актуально для тех, кто живет в доме на первом этаже. В более холодную погоду одеяла с более объемным наполнителем могут удержать тепло как ночью, так и днем. Не менее важен правильный выбор постельного белья с учетом свойств материалов", - говорит дизайнер. Матрас на кровати также играет важную роль. "Если ночью всегда холодно, то выбирайте матрас из полиуретановой пены, так как он лучше сохраняет тепло, чем пружинный матрас", - подчеркивает Д.Римкус.
Возможность регулировать отопление - существенная предпосылка для снижения затрат
Как указывает эксперт Рижского технического университета Л. Мигла, есть 2 типа регулирования системы отопления - ручное, которым управляет сам потребитель, и автоматическое, которое управляется с помощью датчиков. Доказано, что автоматические устройства регулируют быстрее и точнее, экономя таким образом до 25% ресурсов. Как показали различные исследования, потребители чаще делают регулирование, если видят реальный результат. Это объясняет то, почему домохозяйства с индивидуальным учетом теплоэнергии или распределителями платы за тепло более активно следят за регулированием отопления. Результат отражается в полученных счетах за отопление. В то же время, если в соответствующем здании есть распределение общей потребляемой теплоэнергии в зависимости от размера жилой площади, регулирование делается сравнительно реже.
Если долго держать окна полуоткрытыми, на них скапливается конденсат, а затем - плесень, но желаемый эффект - проветривание помещений - не достигается. Уровень влажности в помещениях также повышается при приготовлении еды и сушке одежды, в результате чего окна запотевают. Один из самых простых способов обеспечить в доме проветривание - установить оконные клапаны для вентиляции, или рекуператоры, которые обеспечивают обмен свежего воздуха. Эти решения обеспечивают полноценную вентиляцию, и не будет нужно открывать окна, таким образом, уменьшая температуру и тепло.
"Чтобы снизить расходы на теплоэнергию, рекомендуется инвестировать в такие решения, как, например, термостат с управлением радиаторной термоголовкой. Это означает, что при вводе режима на панели управления, радиаторы будут автоматически регулироваться для поддержания заданной температуры, даже при отсутствии хозяина дома. В то же время нужно учесть, что очень большими потребителями электроэнергии являются электрические водонагреватели, поэтому рекомендуется рассмотреть возможность приобретения умного бойлера, которому можно настроить режим потребления горячей воды, к которому он автоматически приспособится, без излишнего нагрева воды", - указывает Л.Мигла, исследовательница в области теплотехники.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!