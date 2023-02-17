Lidl Latvija построит новый магазин в Риге

Магазин будет расположен на участке между улицами Ремтес, Карла Улманя гатве и Яунмоку, где в настоящее время находятся здания ангарного типа, которые будут снесены. Разрешение на строительство нового коммерческого здания Lidl было выдано в ноябре прошлого года.

Согласно имеющейся в земельной книге информации, Lidl Latvija приобрела земельный участок на улице Ремтес 21 у SIA Rēzeknes gaļas kombināts (RGK). Сумма сделки не указана.

Lidl Latvija пока не предоставила агентству LETA никаких комментариев относительно нового магазина.

Как указано в плане, в результате его реализации будет благоустроена территория, в том числе создан сквер на пересечении улиц Яунмоку и Карла Улманя гатве.

На территории будут максимально сохранены существующие там деревья и заложены новые насаждения, планируется создать парковки, сгруппировав их в группы по пять, а для озеленения используя крупные растения.

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Торговая сеть Lidl начала работать в Латвии в конце 2021 года. Оборот SIA Lidl Latvija за последний финансовый год с 1 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года составил 101,423 млн евро, а убытки - 53,365 млн евро, что в основном связано с инвестициями в строительство магазинов, следует из информации Firmas.lv.

Lidl Latvija зарегистрирована в октябре 2016 года, уставной капитал компании составляет 365,5 млн евро. Единственным владельцем компании является немецкая C E - Beteiligungs-GmbH. Реальным бенефициаром компании является гражданин Германии Дитер Йозеф Шварц.

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