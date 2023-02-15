Совсем недавно в группе "Lidl" atklājumi un vilšanās" на Facebook пользовательница опубликовала фото чипсов со слегка подгоревшими краями. И вот что было дальше!
Чипсы с нефтью: остроумная реакция Lidl на публикацию пользовательницы в соцсетях
Под фотографией женщина сообщила: "Сегодня купили чипсы Lidl, внутри неприятный сюрприз - НЕФТЬ! Дочка успела съесть полпачки, теперь вся в прыщах..."
Запись набрала множество комментариев. Так, Карлис написал: "Может, можете подсказать чипсы, в которых есть дизельное топливо? Спрашиваю для друга".
Пользовательница Санта рекомендует кидать такие чипсы в соковыжималку, так как из них можно выжать дизель.
Линда же беспокоится, что пропустила свой золотой час: "Один раз, когда жарила картошку, она подгорела - выкинула. Йохайды, это была скрытая нефть".
Другие пользователи указали автору поста, что, возможно, следует обратить внимание не на то, что у некоторых чипсов черные края, а на количество, которое ребенок съедает - со вкусом сладкого чили. Ведь перец чили признан аллергеном, и этот фактор мог стать причиной появления сыпи у ребенка.
Розничная компания Lidl не осталась в долгу и разместила в своем профиле в Facebook фотографию с комментарием: "В предложении Lidl лишь проверенные чипсы самого высокого качества с золотыми краями, и, что самое лучшее, каждый может позволить себе их съесть!".
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