В январе в Рижский порт из Санкт-Петербурга зашли два танкера с топливом. В начале февраля - всего за пару дней до вступления в силу запрета на российские нефтепродукты - тем же маршрутом отправилось еще одно судно. Nekā personīga уже сообщала, что для торговли этим топливом использовались, возможно, поддельные сертификаты. Теперь эти подозрения подтвердила и латвийская таможня. Топливо попадает на украинский рынок, где импорт российских товаров запрещен еще с прошлого года.
Передача: В Рижском порту, возможно, украинским предприятиям продают российское топливо
5 февраля в Евросоюзе вступил в силу полный запрет на российские нефтепродукты. До этого в Рижский порт из Санкт-Петербурга в этом году успели зайти три танкера с грузом топлива. В январе суда NS Point и NS Pride передали топливо в хранилища предприятий PARS Termināls и Naftimpeks. 2 февраля NS Point еще раз привез топливо в PARS Termināls.
Суда принадлежат российскому предприятию "Совкомфлот". После прибытия первых двух грузов Nekā personīga сообщила о неофициальной информации, что один танкер привез бензин 92-й марки, а другой - дизельное топливо. Содержание третьего груза, пришедшего в начале февраля, неизвестно. Общая стоимость грузов может превышать 100 миллионов евро.
Глава Латвийской ассоциации торговцев топливом Оярс Карчевскис рассказал: "92-й бензин используется, например, в Украине. Его можно использовать и в качестве сырья для производства более высокооктанового топлива. Но в Латвии и ЕС это запрещено".
Карчевскис подтвердил, что, скорее всего, если в Ригу привезли 92-бензин, то он задуман не для рынка ЕС, а например, для Украины.
Как неделю назад, так и в начале февраля, когда в Рижский порт в последний раз зашел танкер NS Point, и на этой неделе у PARS Termināls в очереди ждали в основном бензовозы с украинскими номерами.
Один из водителей грузовика из Украины рассказал передаче, что топливо везут из многих мест - Литвы, Польши, Болгарии, Румынии. Однако на вопрос, можно ли в Украине продавать российское топливо, он отвечает: "Нигде не написано, что оно из России".
До 5 февраля ввоз российского топлива в Европу не было нарушением санкций. Однако подозрения вызвал попавший в распоряжение Nekā personīga сертификат, который получают покупатели топлива. Его якобы выдало предприятие Orlen Lietuva.
Передача поинтересовалась у компании, действительно ли ввезенные продукты связаны с ней. Предприятие Orlen утверждает, что документ подделан.
Naftimpeks на вопросы по поводу сертификата не ответил, а в PARS Termināls по указанному на сайте номеру дозвониться было невозможно.
Поданные в таможню данные свидетельствуют, что топливо - российского происхождения. Его ввезли легально с соответственными сопроводительными документами.
Член правления PARS termināls Айгар Рекис передаче заявил: "Происхождение нефтепродуктов не установлено. У нас нет сертификата происхождения на них, пришли из России. Оба судна задекларированы соответственными учреждениями, все, как полагается, как это требуется".
Версию предприятия опровергает таможенное управление Службы госдоходов. Оно информирует, что конкретные сертификаты качества присоединены именно к документации прибывших из России судов.
На таможне допустили, что документы не настоящие, и проинформировали об этом полицию. Однако СГД отмечает, что это не относится к ввозу топлива в нашу страну, так как их даже не обязательно было подавать.
В письменном комментарии СГД делает вывод, что странные сертификаты Orlen не были задуманы для введения в заблуждение таможни. Они были предусмотрены для получателей груза, например, в Украине.
Онин из ведущих специалистов в области топливного рынка Украины Сергей Куюн подтвердил - ввоз российского топлива в Украину запрещен еще с прошлого года.
Украине пришлось с нуля создавать весь топливный рынок, однако в течение пары месяцев новые пути поставок были готовы. Топливо шло из Индии, Турции, Ближнего Востока, недавно были начаты поставки и из США.
Специалист утверждает, что теперь он не только в дефиците, а есть даже излишки. Единственная проблема - топливо и логистика подорожали.
То, что через Латвию в Украину ввозят российское топливо, еще не попало в поле зрения специалистов. Однако их тревожат растущие поставки сжиженного газа из Латвии.
Еще одна проблема, которую заметили украинцы, это то, что в Европе смешивают российское топливо с топливом другого происхождения и дают ему евросертификат. Россия в документах не появляется, поэтому товар можно ввозить в Украину.
После сюжета Nekā personīga, в котором рассказывалось, что в PARS termināls после поступления в торговлю топлива с российских судов использовался сертификат литовского предприятия Orlen, предприятие обратилось в таможенное управление СГД. Там компания получила информацию, что использовались и другие документы с названием Orlen.
В этом и прошлом году у предприятий группы Orlen было всего две сделки, связанные с PARS termināls. В декабре был продан груз в виде 300 тонн топлива, а в ноябре было поставлено порядка 800 тонн. Использованные в обоих случаях сертификаты не совпадают с теми, которые сейчас используют в порту.
Orlen продает топливо и для украинского рынка. Впрочем, после начала войны изменилась логистика, так как раньше оно шло по железной дороге через Беларусь. Теперь в основном используют автоцистерны и польскую железную дорогу.
До прошлого года около 12% потребленного в Латвии дизельного топлива шло из России.
Карчевскис указывает: "Аналитики подсчитали, что в 2022 году, несмотря на аспект этики и вступление в силу санкций, импорт нефтепродуктов и нефти из России был на 2% выше, чем в 2021 году. Так что в целом коммерсанты использовали возможность, пока санкции не вступили в силу в полную меру, и это можно было делать".
Пока что в запрете на российские нефтепродукты по-прежнему есть исключения. Для тех стран, у которых с Россией есть нефтепровод, действует переходный период.
На вопрос, проинформировала ли таможня украинских коллег или поступила как-то иначе, видя, что топливо предусмотрена для рынка этой страны, в СГД ответили, что это не находится в компетенции учреждений таможни Латвии. В том числе невозможно контролировать ограничения, установленные в стране, не входящей в ЕС.
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