Передача: В Рижском порту, возможно, украинским предприятиям продают российское топливо

В этом и прошлом году у предприятий группы Orlen было всего две сделки, связанные с PARS termināls. В декабре был продан груз в виде 300 тонн топлива, а в ноябре было поставлено порядка 800 тонн. Использованные в обоих случаях сертификаты не совпадают с теми, которые сейчас используют в порту.

Orlen продает топливо и для украинского рынка. Впрочем, после начала войны изменилась логистика, так как раньше оно шло по железной дороге через Беларусь. Теперь в основном используют автоцистерны и польскую железную дорогу.

До прошлого года около 12% потребленного в Латвии дизельного топлива шло из России.

Карчевскис указывает: "Аналитики подсчитали, что в 2022 году, несмотря на аспект этики и вступление в силу санкций, импорт нефтепродуктов и нефти из России был на 2% выше, чем в 2021 году. Так что в целом коммерсанты использовали возможность, пока санкции не вступили в силу в полную меру, и это можно было делать".

Пока что в запрете на российские нефтепродукты по-прежнему есть исключения. Для тех стран, у которых с Россией есть нефтепровод, действует переходный период.

На вопрос, проинформировала ли таможня украинских коллег или поступила как-то иначе, видя, что топливо предусмотрена для рынка этой страны, в СГД ответили, что это не находится в компетенции учреждений таможни Латвии. В том числе невозможно контролировать ограничения, установленные в стране, не входящей в ЕС.